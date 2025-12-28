Vorteilswelt
Fünf Showblöcke

Das ist der Fahrplan für Grazer Silvesterspektakel

Steiermark
28.12.2025 05:59
Gigantische Show zu Silvester am Grazer Hauptplatz
Gigantische Show zu Silvester am Grazer Hauptplatz(Bild: Erwin Scheriau)

Der Grazer Hauptplatz wird auch heuer wieder zur Bühne eines gigantischen Silvesterspektakels. Fünf Showblöcke mit einem beeindruckenden Mix aus Licht, Laser, Feuer und Wasser stehen auf dem Programm. Hier sind die Details. 

Licht, Laser, Feuer, Wasser und dazu einige der größten Hits der Musikgeschichte. Auch heuer steigt am Grazer Hauptplatz wieder das Silvesterspektakel, das den Jahreswechsel in der steirischen Landeshauptstadt zu einem besonderen Erlebnis machen.

Fünf fantastische Shows
Drei verschiedene Shows stehen am Silvesterabend auf dem Programm: Die glamouröse Italien-Show „La Dolce Vita“ entführt das Publikum etwa gleich zweimal in die Welt des mediterranen Lifestyles. Große italienische Evergreens, energiegeladene Pop-Hits und emotionale Momente verschmelzen zu einer mitreißenden Tribute-Show an das Lebensgefühl von Bella Italia. Musikalisch getragen wird die Show von Sängerin Berenice Zsifkovits, die schon mit Andreas Gabalier auf der Bühne stand, und Saxofonist Nicolo Loro Ravenni von Russkaja.

Die Showblöcke im Überblick

  • 17.30 bis 17. 50 Uhr: „Spirits of Time“
  • 19.30 bis 19.50 Uhr: „La Dolce Vita“
  • 21 bis 21.20 Uhr: „Spirits of Time“
  • 22.30 bis 22.50 Uhr: „La Dolce Vita
  • 0 bis 0.20 Uhr: Große Silvestershow

Ebenfalls zweimal präsentiert Graz die moderne, überraschende und genreübergreifende Show „Spirit of the Time“. Hier trifft der Sound vergangener Jahrzehnte auf die Klangästhetik von heute: Alte Hits erstrahlen in neuen Pop-, Rock- oder epischen Orchester-Arrangements, während aktuelle Songs in kraftvollen Remixen und innovativen Live-Interpretationen erklingen – eine musikalische Reise durch Trends, Jahrzehnte und Emotionen.

Zu Mitternacht folgt das Grande Finale
Und als Höhepunkt steigt um Punkt 0 Uhr die große Silvester-Show, die das neue Jahr eindrucksvoll willkommen heißt. Auch im Finale setzen Berenice und Nicolo mit starken Live-Beiträgen ein eindrucksvolles Zeichen für Gemeinschaft, Freude und Aufbruch. Einmal mehr lohnt es sich also, zu Silvester nach Graz zu kommen – aus Kärnten etwa mit der neuen Koralmbahn. Auch rund um die spektakuläre Show hat die steirische Landeshauptstadt zum Jahreswechsel viel zu bieten!

