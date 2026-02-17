Um die Wette im Laufschritt Palatschinken schupfen

Der Austragungsort des originellen Wettkampfs im Bezirk Bruck an der Leitha war freilich kein Zufall. Denn bereits im Vorjahr hatte Himberg sozusagen Palatschinken-Geschichte geschrieben, als Gabriel Marteau und David Hamp als Gründer des Vereins „Himberger Palatschinkenfreunde“ bei der ersten Staatsmeisterschaft im Palatschinkenschupfen den Titel in ihren Heimatort holten. Es war also naheliegend, dass auch der erste Palatschinken-Schupf-Lauf des Landes – organisiert von den beiden Staatsmeistern in Kooperation mit einer bekannten Mehl-Marke – ebenfalls in der niederösterreichischen Gemeinde über die Bühne ging.