Um die Wette im Laufschritt Palatschinken schupfen

Eine ganz besondere Premiere fand am Wochenende in Himberg (NÖ) statt: Mehr als 100 Teilnehmer maßen beim ersten Palatschinken-Schupf-Lauf Österreichs ihr Können – und hatten viel Spaß.
Der Austragungsort des originellen Wettkampfs im Bezirk Bruck an der Leitha war freilich kein Zufall. Denn bereits im Vorjahr hatte Himberg sozusagen Palatschinken-Geschichte geschrieben, als Gabriel Marteau und David Hamp als Gründer des Vereins „Himberger Palatschinkenfreunde“ bei der ersten Staatsmeisterschaft im Palatschinkenschupfen den Titel in ihren Heimatort holten. Es war also naheliegend, dass auch der erste Palatschinken-Schupf-Lauf des Landes – organisiert von den beiden Staatsmeistern in Kooperation mit einer bekannten Mehl-Marke – ebenfalls in der niederösterreichischen Gemeinde über die Bühne ging.
Mit Pfanne und Schürze
Mehr als 100 Palatschinken-Fans aus ganz Österreich nahmen den Bewerb in Angriff: Grazil schupften sie am Faschingssamstag – standesgemäß ausgestattet mit Pfanne und Schürze – ihre Palatschinken auf einer Strecke von 400 Metern in luftigen Höhen durch das Ortszentrum. Auch Bürgermeister Ernst Wendl zeigte sich vom großen Zuspruch begeistert: „Dass in Himberg der erste Palatschinken-Schupf-Lauf Österreichs stattfindet, macht uns stolz.“ Der Wettbewerb sei ein kreativer Beitrag zum Faschingsumzug und zeige den starken Zusammenhalt der örtlichen Vereine.
Historisches Vorbild
Der Palatschinken-Schupf-Lauf ist freilich keine heimische Erfindung. Die Himberger Palatschinkenfreunde ließen sich dabei von einem alten Brauch aus dem englischen Dorf Olney inspirieren. In England ist es am sogenannten Pancake Day Tradition, vor Beginn der Fastenzeit verderbliche Lebensmittel wie Eier, Milch und Butter aufzubrauchen – Palatschinken eignen sich dazu besonders gut.
Der Palatschinken-Schupf-Lauf in Olney entstand der Legende nach 1445, als eine Hausfrau gerade beim Palatschinkenwenden am Pancake Day plötzlich die Kirchenglocken hörte, die zum Gottesdienst riefen. Eilig lief sie noch mit der Pfanne samt einer Palatschinke in der Hand zur Kirche. Und so bewältigen in dem Ort bis heute am Faschingdienstag Frauen eine fast 400 Meter lange Strecke im Laufschritt – samt Schürze, Pfanne und Pancake.
Pokale für guten Zweck
Im Unterschied zum historischen Vorbild durften am Faschingssamstag in Himberg nicht nur Frauen, sondern auch Männer und Kinder beim Palaschinken-Schupf-Lauf mitmachen. Und alle hatten Spaß. Am schnellsten absolvierten in den verschiedenen Kategorien Johannes Kozisek aus Weigelsdorf, Heidi Csida aus Himberg sowie Julia Berlach und Patrick Gottfried aus Wien die Bewerbsstrecke im Laufschritt. Und das alles für einen guten Zweck: Denn es wurden Spenden für die Hilfsorganisation „Mary‘s Meal“ gesammelt, die Kindern in den weltweit ärmsten Regionen täglich eine Schulmahlzeit ermöglicht.
