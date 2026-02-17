Tod von Bub (5): Warum Erkenntnisse Zeit brauchen

Für das Gutachten zu Stoffen im Körper würden Toxikologen, also Chemiker, vor allem Proben analysieren, die aus Körperflüssigkeiten extrahiert wurden: Blut, Harn, Gehirnwasser. Stehen diese nicht zur Verfügung, würden auch Organe untersucht. „Im günstigsten Fall hat man verschiedene Proben“, erklärt Rabl. Die zahlreichen gewonnenen Daten müssen dann zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden. „Der Toxikologe untersucht, wie viel von welcher Substanz vorkommt – und der Mediziner interpretiert das Ergebnis“, erläutert Rabl. Denn ab wann Stoffe für den Organismus gefährlich werden, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.