Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eingehende Analyse

Tod von Bub (5): Warum Erkenntnisse Zeit brauchen

Tirol
17.02.2026 05:00
Vergangenen Dienstag wurden in einer Wohnung ein Bub und seine Mutter leblos aufgefunden. Die ...
Vergangenen Dienstag wurden in einer Wohnung ein Bub und seine Mutter leblos aufgefunden. Die Frau soll das Kind getötet haben.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Für neue Ergebnisse im Fall des mutmaßlich von seiner Mutter getöteten Kindes in Kitzbühel in Tirol heißt es Warten auf zwei Gutachten der Gerichtsmedizin. Sie sollen Aufschluss bringen über die Todesursache des Fünfjährigen. Der Aufwand, der für Untersuchungen dieser Art notwendig ist, erklärt, warum die Auswertung auf sich warten lässt.

0 Kommentare

Eine Woche nachdem in Kitzbühel eine Mutter (48) und ihr fünfjähriger Sohn tot aufgefunden wurden, ist noch vieles offen. Die Polizei erklärte am Montag, dass es keine neuen Erkenntnisse gebe. Man warte weiter auf die Ergebnisse der toxikologischen und histologischen Untersuchungen.

Während man – wie berichtet – davon ausgeht, dass sich die Mutter das Leben genommen hat, steht die genaue Todesursache des Buben nicht fest. Bei der Obduktion wurden keine sichtbaren Zeichen von Gewalteinwirkung festgestellt. Erst chemische (toxikologische) und feingewebliche (histologische) Analysen könnten Klarheit bringen. Diese nehmen oft – und wohl auch diesmal – mehrere Wochen in Anspruch.

Komplexität macht das Verfahren zeitaufwendig
Zum laufenden Fall war es natürlich zu früh für eine Auskunft. Walter Rabl, der lange Zeit Leiter der Innsbrucker Gerichtsmedizin war, erläuterte der „Krone“ aber, wie diese Untersuchungen allgemein funktionieren. Ihre Erstellung sei grundsätzlich Routine. „Das wird bei jeder Obduktion im Auftrag der Staatsanwaltschaft gemacht“, erklärt Rabl, „nur so kann man sich ein Gesamtbild machen.“

Zitat Icon

Die Untersuchungen sind nicht so einfach. Man muss aus verschiedenen Proben Extrakte machen und diese mit verschiedenen Geräten untersuchen.

Walter Rabl, ehemaliger Leiter der Gerichtsmedizin Innsbruck

Für das Gutachten zu Stoffen im Körper würden Toxikologen, also Chemiker, vor allem Proben analysieren, die aus Körperflüssigkeiten extrahiert wurden: Blut, Harn, Gehirnwasser. Stehen diese nicht zur Verfügung, würden auch Organe untersucht. „Im günstigsten Fall hat man verschiedene Proben“, erklärt Rabl. Die zahlreichen gewonnenen Daten müssen dann zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden. „Der Toxikologe untersucht, wie viel von welcher Substanz vorkommt – und der Mediziner interpretiert das Ergebnis“, erläutert Rabl. Denn ab wann Stoffe für den Organismus gefährlich werden, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.

Lesen Sie auch:
In diesem Haus am Stadtrand von Kitzbühel wurden am Dienstag die Leichen entdeckt.
Krone Plus Logo
Kitzbühel unter Schock
„Eine Familientragödie, die uns alle belastet“
11.02.2026
Mutter und Kind tot
Auch nach Obduktion bleibt Kitzbühel-Drama Rätsel
11.02.2026
Bub (5) lag am Boden
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
10.02.2026

Mikroskop gibt Blick in „Vergangenheit“ frei
Mit der histologischen Untersuchung „lassen sich gewebliche Prozesse rückverfolgen“, weiß der Experte. Um dadurch beispielsweise auf Herzinfarkt, Unterkühlung oder Schock schließen zu können, müsse das Gewebe hauchdünn geschnitten und mikroskopisch untersucht werden. Entsprechend (zeit-)aufwendig ist auch dieses Verfahren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
17.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Dichter Schneefall in ganz Wien.
Es bleibt winterlich
Weißer Wochenstart: Dichter Schneefall in Wien
Die Einsatzkräfte gruben die Wintersportler aus. Für sie kam aber leider jede Hilfe zu spät.
Drama lange unbemerkt
So fanden zwei Freunde den Lawinentod am Gletscher
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
165.989 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
131.955 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
114.273 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1325 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
986 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
812 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf