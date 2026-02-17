Tod von Bub (5): Warum Erkenntnisse Zeit brauchen

Für neue Ergebnisse im Fall des mutmaßlich von seiner Mutter getöteten Kindes in Kitzbühel in Tirol heißt es Warten auf zwei Gutachten der Gerichtsmedizin. Sie sollen Aufschluss bringen über die Todesursache des Fünfjährigen. Der Aufwand, der für Untersuchungen dieser Art notwendig ist, erklärt, warum die Auswertung auf sich warten lässt.
Eine Woche nachdem in Kitzbühel eine Mutter (48) und ihr fünfjähriger Sohn tot aufgefunden wurden, ist noch vieles offen. Die Polizei erklärte am Montag, dass es keine neuen Erkenntnisse gebe. Man warte weiter auf die Ergebnisse der toxikologischen und histologischen Untersuchungen.
Während man – wie berichtet – davon ausgeht, dass sich die Mutter das Leben genommen hat, steht die genaue Todesursache des Buben nicht fest. Bei der Obduktion wurden keine sichtbaren Zeichen von Gewalteinwirkung festgestellt. Erst chemische (toxikologische) und feingewebliche (histologische) Analysen könnten Klarheit bringen. Diese nehmen oft – und wohl auch diesmal – mehrere Wochen in Anspruch.
Komplexität macht das Verfahren zeitaufwendig
Zum laufenden Fall war es natürlich zu früh für eine Auskunft. Walter Rabl, der lange Zeit Leiter der Innsbrucker Gerichtsmedizin war, erläuterte der „Krone“ aber, wie diese Untersuchungen allgemein funktionieren. Ihre Erstellung sei grundsätzlich Routine. „Das wird bei jeder Obduktion im Auftrag der Staatsanwaltschaft gemacht“, erklärt Rabl, „nur so kann man sich ein Gesamtbild machen.“
Die Untersuchungen sind nicht so einfach. Man muss aus verschiedenen Proben Extrakte machen und diese mit verschiedenen Geräten untersuchen.
Walter Rabl, ehemaliger Leiter der Gerichtsmedizin Innsbruck
Für das Gutachten zu Stoffen im Körper würden Toxikologen, also Chemiker, vor allem Proben analysieren, die aus Körperflüssigkeiten extrahiert wurden: Blut, Harn, Gehirnwasser. Stehen diese nicht zur Verfügung, würden auch Organe untersucht. „Im günstigsten Fall hat man verschiedene Proben“, erklärt Rabl. Die zahlreichen gewonnenen Daten müssen dann zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden. „Der Toxikologe untersucht, wie viel von welcher Substanz vorkommt – und der Mediziner interpretiert das Ergebnis“, erläutert Rabl. Denn ab wann Stoffe für den Organismus gefährlich werden, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
Mikroskop gibt Blick in „Vergangenheit“ frei
Mit der histologischen Untersuchung „lassen sich gewebliche Prozesse rückverfolgen“, weiß der Experte. Um dadurch beispielsweise auf Herzinfarkt, Unterkühlung oder Schock schließen zu können, müsse das Gewebe hauchdünn geschnitten und mikroskopisch untersucht werden. Entsprechend (zeit-)aufwendig ist auch dieses Verfahren.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.