Kurioses Pingpong-Spiel mit Gemeinde-Gehältern

„Dieses närrische Wirrwarr um die Gehaltszahlungen passt perfekt zum Höhepunkt des Faschings!“ Mit etwas Humor nehmen Polit-Kiebitze in Ollersdorf den außergewöhnlichen Umgang mit den Finanzen in ihrer Gemeinde. Wie berichtet, hatte ÖVP-Bürgermeister Bernd Strobl die Jänner-Gehälter für Kindergärtnerinnen, Bauhofmitarbeiter, Gemeindepolitiker & Co. vom eigenen Konto überwiesen. Die Rede ist von 69.000 Euro. Schuld sei die SPÖ-Fraktion gewesen, sagte der Ortschef, weil zum Jahreswechsel noch kein gemeinsamer Beschluss für den neuen Kassenkredit vorgelegen ist.