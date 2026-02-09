Fremdsprachen an AHS-Oberstufen werden gekürzt

Darunter sind etwa Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Fremdsprachenlehrkräfte. Der Plan des Bildungsministers sieht vor, an den AHS-Oberstufen ab 2027/28 aus Informatik das Fach „Informatik und Künstliche Intelligenz“ zu machen und das Stundenausmaß von zwei auf drei Wochenstunden über alle Jahre zu erhöhen. Zusätzlich soll ein neuer Gegenstand „Medien und Demokratie“ mit zwei Wochenstunden über die gesamte Oberstufe eingeführt werden. Im Gegenzug soll es im Gymnasium in der vierjährigen Oberstufe nur noch zwei statt drei Wochenstunden Latein geben. Haben Jugendliche statt Latein eine zweite lebende Fremdsprache gewählt, werden zwei Stunden gekürzt.