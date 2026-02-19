Snowboarder musste per Tau geborgen werden

Rettung durch Hubschrauber

Da er nicht in der Lage war, eigenständig auf die Piste zurückzukehren, setzte der Snowboarder einen Notruf ab. In der Folge wurde er mithilfe eines Taus von der Crew des Polizeihubschraubers geborgen und sicher ins Tal geflogen. Glücklicherweise blieb der Snowboarder unverletzt. Es wird nun geprüft, ob die Kosten für die Bergung dem Betroffenen in Rechnung gestellt werden.