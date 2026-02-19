Vorteilswelt
Alpine Notlage

Snowboarder musste per Tau geborgen werden

Chronik
19.02.2026 09:35
Im Montafon im Einsatz: Der Polizeihubschrauber „Libelle“.
Im Montafon im Einsatz: Der Polizeihubschrauber „Libelle".

Ein 27-jähriger Snowboarder musste am Mittwoch im Skigebiet Silvretta Montafon in Vorarlberg aus einer alpinen Notlage gerettet werden. Der Mann hatte sich in freiem Gelände verirrt und blieb schließlich im Tiefschnee stecken. 

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr im Skigebiet Silvretta Montafon. Der 27-Jährige hatte unvernünftigerweise beschlossen, die gesicherte Piste zu verlassen, um im Tiefschnee zu fahren. Ohne Ortskenntnisse begab er sich in Richtung Gampabing und geriet in steiles Gelände, wo er schließlich auch aufgrund der immensen Schneemassen nicht mehr weiter kam.

Rettung durch Hubschrauber
Da er nicht in der Lage war, eigenständig auf die Piste zurückzukehren, setzte der Snowboarder einen Notruf ab. In der Folge wurde er mithilfe eines Taus von der Crew des Polizeihubschraubers geborgen und sicher ins Tal geflogen. Glücklicherweise blieb der Snowboarder unverletzt. Es wird nun geprüft, ob die Kosten für die Bergung dem Betroffenen in Rechnung gestellt werden.

Chronik
19.02.2026 09:35
