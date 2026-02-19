Aus Motorhaube schlugen plötzlich Flammen

Scheibenwischerheizung fing Feuer

Die Feuerwehr Dornbirn rückte mit einem Fahrzeug aus, eine Polizeistreife war ebenfalls im Einsatz. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Motorraum und stellten sicher, dass der Brand vollständig gelöscht war. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr dürfte die Scheibenwischerheizung im Bereich der Motorhaube gebrannt haben. Auch ein Marderschaden kann nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.