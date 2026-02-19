Aus Motorhaube schlugen plötzlich Flammen

Zu einem Autobrand kam es am Donnerstagvormittag in Dornbirn (Vorarlberg). Während der Fahrt schlugen Flammen aus dem Wagen einer Lenkerin, diese parkte das Auto dann an einer Tankstelle.
Kurz vor 11.23 Uhr bemerkte die Fahrerin in Dornbirn während der Fahrt Flammen und Rauch, die aus der Motorhaube aufstiegen. An einem Tankstellenparkplatz stellte sie das Fahrzeug schließlich ab und öffnete die Motorhaube.
Ein zufällig anwesender Kunde schritt umgehend ein, griff zu einem Feuerlöscher und konnte so den Brand noch vor Eintreffen der Einsatzleute eindämmen. „Ich wusste, dass es dort Feuerlöscher gibt“, erklärte die Lenkerin ihre Entscheidung, zu einer Tankstelle zu fahren.
Scheibenwischerheizung fing Feuer
Die Feuerwehr Dornbirn rückte mit einem Fahrzeug aus, eine Polizeistreife war ebenfalls im Einsatz. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Motorraum und stellten sicher, dass der Brand vollständig gelöscht war. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr dürfte die Scheibenwischerheizung im Bereich der Motorhaube gebrannt haben. Auch ein Marderschaden kann nicht ausgeschlossen werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.