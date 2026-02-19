Halbfinale verpasst! „Können aber viel mitnehmen“

Die internationale Reise ist vorbei! Austrias Frauen verloren im Viertelfinale des Women‘s Europa Cups gegen Sparta Prag daheim mit 1:3 nach Verlängerung – so endete der Traum vom ersten Top-4-Einzug eines heimischen Teams auf bittere Art. Coach Stefan Kenesei und Co. sahen auch einen „Lerneffekt“.
Viel Applaus. Die Welle. „Veilchen, wir sind stolz auf euch“-Gesänge – von den knapp 1900 Fans in der Generali-Arena gab es für Austrias Frauen trotz 1:3 in der Verlängerung samt Viertelfinal-Aus im Women’s Europa Cup Trost. „Wir haben einen super Fight geliefert. Am Ende waren es Details“, fand Kapitänin Carina Wenninger. „Wir sind alle enttäuscht – so auszuscheiden, tut schon sehr weh.“ Trainer Stefan Kenesei sah’s ähnlich: „Wir hatten es in der eigenen Hand, hätten es mit den Fans im Rücken schaffen und aufsteigen können. Eigentlich haben wir über 90 Minuten erneut nur wenig zugelassen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.