Austria im Europacup

Halbfinale verpasst! „Können aber viel mitnehmen“

19.02.2026 12:30
Kapitänin Carina Wenninger und Co. mussten sich von der Europa-Bühne verabschieden.
Kapitänin Carina Wenninger und Co. mussten sich von der Europa-Bühne verabschieden.
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Die internationale Reise ist vorbei! Austrias Frauen verloren im Viertelfinale des Women‘s Europa Cups gegen Sparta Prag daheim mit 1:3 nach Verlängerung – so endete der Traum vom ersten Top-4-Einzug eines heimischen Teams auf bittere Art. Coach Stefan Kenesei und Co. sahen auch einen „Lerneffekt“.

Viel Applaus. Die Welle. „Veilchen, wir sind stolz auf euch“-Gesänge – von den knapp 1900 Fans in der Generali-Arena gab es für Austrias Frauen trotz 1:3 in der Verlängerung samt Viertelfinal-Aus im Women’s Europa Cup Trost. „Wir haben einen super Fight geliefert. Am Ende waren es Details“, fand Kapitänin Carina Wenninger. „Wir sind alle enttäuscht – so auszuscheiden, tut schon sehr weh.“ Trainer Stefan Kenesei sah’s ähnlich: „Wir hatten es in der eigenen Hand, hätten es mit den Fans im Rücken schaffen und aufsteigen können. Eigentlich haben wir über 90 Minuten erneut nur wenig zugelassen.“

19.02.2026 12:30
