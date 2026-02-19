Halbfinale verpasst! „Können aber viel mitnehmen“

Viel Applaus. Die Welle. „Veilchen, wir sind stolz auf euch“-Gesänge – von den knapp 1900 Fans in der Generali-Arena gab es für Austrias Frauen trotz 1:3 in der Verlängerung samt Viertelfinal-Aus im Women’s Europa Cup Trost. „Wir haben einen super Fight geliefert. Am Ende waren es Details“, fand Kapitänin Carina Wenninger. „Wir sind alle enttäuscht – so auszuscheiden, tut schon sehr weh.“ Trainer Stefan Kenesei sah’s ähnlich: „Wir hatten es in der eigenen Hand, hätten es mit den Fans im Rücken schaffen und aufsteigen können. Eigentlich haben wir über 90 Minuten erneut nur wenig zugelassen.“