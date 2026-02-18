Bregenzer Landhaus wurde zur Suppenküche

Zahlreiche Gäste strömten ins Landhaus, um sich für eine Spende an der warmen Mahlzeit zu laben – einen Segen gab‘s gratis dazu – von Bischof Benno Elbs. Landeshauptmann Markus Wallner betonte die soziale Bedeutung des Events: „Diese Veranstaltung ist gelebte Solidarität und ein starkes Zeichen für Mitmenschlichkeit.“ Der Erlös der diesjährigen Spendenaktion kommt der Partnerorganisation SEEDS (Socio Economic and Education Development Society) in Indien zugute, die sich für die aktive Teilhabe von Frauen an gesellschaftlichen Prozessen einsetzt.