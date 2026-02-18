Bregenzer Landhaus wurde zur Suppenküche

Am Aschermittwoch wird im Landhaus in Bregenz traditionell die Fastensuppe ausgegeben, so auch diesen Mittwoch. Geladen hatte die Vorarlberger Landesregierung gemeinsam mit der Katholischen Frauenbewegung.
Ein würziger Duft zog am Aschermittwoch durch die Gänge des Landhaus – statt Akten wurden Suppenschalen verteilt, statt Papiergeraschel war das Klimpern von Löffeln gegen Porzellan vernehmbar: Die traditionelle Fastensuppe wurde ausgegeben. Eingeladen hatten die Landesregierung und die Katholische Frauenbewegung (kfb).
Zahlreiche Gäste strömten ins Landhaus, um sich für eine Spende an der warmen Mahlzeit zu laben – einen Segen gab‘s gratis dazu – von Bischof Benno Elbs. Landeshauptmann Markus Wallner betonte die soziale Bedeutung des Events: „Diese Veranstaltung ist gelebte Solidarität und ein starkes Zeichen für Mitmenschlichkeit.“ Der Erlös der diesjährigen Spendenaktion kommt der Partnerorganisation SEEDS (Socio Economic and Education Development Society) in Indien zugute, die sich für die aktive Teilhabe von Frauen an gesellschaftlichen Prozessen einsetzt.
70 Projekte werden finanziert
Schon seit 1985 ruft die Katholische Frauenbewegung im Rahmen der Aktion Familienfasttag während der Fastenzeit zum gemeinsamen entwicklungspolitischen Engagement auf. Durch die jährliche, österreichweite Spendenaktion können rund 70 Projekte in verschiedenen Ländern unterstützt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.