Die Chancen der Bregenzer sind deutlich gestiegen

Ab diesem Zeitpunkt änderten sich die Voraussetzungen für Bregenz aber grundlegend. Erst gewannen Andy Heraf und sein Team überraschend gegen St. Pölten. Wenige Wochen später schlitterte Austria Klagenfurt in die Pleite, die besten Spieler verließen den Verein. Und damit haben die Bregenzer nun vor dem Frühjahrsstart nur noch einen Punkt Rückstand auf Sturm II, den derzeit direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Die Klagenfurter sind zwar (noch) drin, werden aber nicht mehr viele Punkte machen, wenn überhaupt welche.