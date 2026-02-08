Bald kommt die Sonne zurück – aber nur auf Zeit

Auch in der kommenden Woche bleibt das Wetter in Österreich wechselhaft. Ab Dienstag zieht jedoch eine Warmfront über das Land, wie die Meteorologen von Geosphere Austria prognostizieren. Zwischendurch zeigt sich immer wieder die Sonne, außerdem steigen die Temperaturen auf bis zu zwölf Grad.
Am Montag scheint im Westen und entlang der Alpennordseite meist die Sonne. In den übrigen Regionen überwiegen Wolken und Nebel, vor allem im Osten und Südosten fällt zeitweise leichter Regen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 900 Metern. Der Wind bleibt meist schwach, im Donauraum weht teils mäßiger Ostwind. In der Früh werden minus vier bis plus vier Grad erreicht, die Tageshöchstwerte liegen zwischen zwei und neun Grad.
Ab Dienstag wird es etwas milder. An der Alpensüdseite und im Osten bleibt es meist trüb durch Wolken, Nebel und Hochnebel. An der Alpennordseite zeigt sich vorübergehend die Sonne, bevor von Westen her eine Warmfront mit dichter Bewölkung aufzieht. Am Abend setzt im Westen Regen ein. Die Schneefallgrenze steigt auf etwa 1.500 Meter. Der Wind weht schwach, im Osten teilweise mäßig aus Südost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus acht und plus zwei Grad, die Höchstwerte zwischen drei und elf Grad, mit den höchsten Temperaturen in mittleren Höhenlagen an der Alpennordseite.
Am Mittwoch ist es vielerorts trüb, in typischen Regionen mit Nebel und Hochnebel, im Westen durch die Wolken der Warmfront. Zwischendurch gibt es sonnige Abschnitte, bevor sich die Bewölkung auf ganz Österreich ausbreitet. Zeitweise fällt Regen, besonders im Westen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.200 und 1.700 Metern. Der Wind bleibt meist schwach, im Westen und Südosten weht teils mäßiger bis lebhafter Südwest- bis Westwind. Die Tiefstwerte reichen von minus vier bis plus drei Grad, die Höchstwerte von vier bis zwölf Grad, mit den höchsten Temperaturen im Westen und in mittleren Höhenlagen.
Am Donnerstag kommt es vorübergehend zu Auflockerungen, örtlich zeigt sich kurz die Sonne. Später ziehen von Westen her erneut dichte Wolken auf, aus denen zeitweise Regen fällt, vor allem im Westen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.000 bis 1.300 Meter. Der Wind weht in den Alpen und im Osten zeitweise lebhaft aus Südost bis Südwest und bringt milde Luft bis in die Niederungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus sechs Grad, die Tageshöchstwerte zwischen sechs und elf Grad.
Am Freitag wechseln Sonne, Wolken und etwas Regen einander ab. Entlang und nördlich der Alpen fällt am häufigsten leichter Regen, am Nachmittag treten nur noch vereinzelt schwache Schauer auf. An der Alpensüdseite ist es meist freundlicher, hier scheint die Sonne länger. Der Wind weht im Norden oft lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus fünf Grad, die Höchstwerte überwiegend zwischen sechs und zwölf Grad.
