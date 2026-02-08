Bald kommt die Sonne zurück – aber nur auf Zeit

Ab Dienstag wird es etwas milder. An der Alpensüdseite und im Osten bleibt es meist trüb durch Wolken, Nebel und Hochnebel. An der Alpennordseite zeigt sich vorübergehend die Sonne, bevor von Westen her eine Warmfront mit dichter Bewölkung aufzieht. Am Abend setzt im Westen Regen ein. Die Schneefallgrenze steigt auf etwa 1.500 Meter. Der Wind weht schwach, im Osten teilweise mäßig aus Südost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus acht und plus zwei Grad, die Höchstwerte zwischen drei und elf Grad, mit den höchsten Temperaturen in mittleren Höhenlagen an der Alpennordseite.