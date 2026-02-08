Vorteilswelt
Bis zu 12 Grad möglich

Bald kommt die Sonne zurück – aber nur auf Zeit

Österreich
08.02.2026 14:39
Ab Dienstag blitzt im Land gelegentlich die Sonne hervor (Symbolbild).
Ab Dienstag blitzt im Land gelegentlich die Sonne hervor (Symbolbild).(Bild: Caroline - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auch in der kommenden Woche bleibt das Wetter in Österreich wechselhaft. Ab Dienstag zieht jedoch eine Warmfront über das Land, wie die Meteorologen von Geosphere Austria prognostizieren. Zwischendurch zeigt sich immer wieder die Sonne, außerdem steigen die Temperaturen auf bis zu zwölf Grad.

Am Montag scheint im Westen und entlang der Alpennordseite meist die Sonne. In den übrigen Regionen überwiegen Wolken und Nebel, vor allem im Osten und Südosten fällt zeitweise leichter Regen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 600 und 900 Metern. Der Wind bleibt meist schwach, im Donauraum weht teils mäßiger Ostwind. In der Früh werden minus vier bis plus vier Grad erreicht, die Tageshöchstwerte liegen zwischen zwei und neun Grad.

Ab Dienstag wird es etwas milder. An der Alpensüdseite und im Osten bleibt es meist trüb durch Wolken, Nebel und Hochnebel. An der Alpennordseite zeigt sich vorübergehend die Sonne, bevor von Westen her eine Warmfront mit dichter Bewölkung aufzieht. Am Abend setzt im Westen Regen ein. Die Schneefallgrenze steigt auf etwa 1.500 Meter. Der Wind weht schwach, im Osten teilweise mäßig aus Südost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus acht und plus zwei Grad, die Höchstwerte zwischen drei und elf Grad, mit den höchsten Temperaturen in mittleren Höhenlagen an der Alpennordseite.

Am Mittwoch ist es vielerorts trüb, in typischen Regionen mit Nebel und Hochnebel, im Westen durch die Wolken der Warmfront. Zwischendurch gibt es sonnige Abschnitte, bevor sich die Bewölkung auf ganz Österreich ausbreitet. Zeitweise fällt Regen, besonders im Westen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.200 und 1.700 Metern. Der Wind bleibt meist schwach, im Westen und Südosten weht teils mäßiger bis lebhafter Südwest- bis Westwind. Die Tiefstwerte reichen von minus vier bis plus drei Grad, die Höchstwerte von vier bis zwölf Grad, mit den höchsten Temperaturen im Westen und in mittleren Höhenlagen.

Am Donnerstag kommt es vorübergehend zu Auflockerungen, örtlich zeigt sich kurz die Sonne. Später ziehen von Westen her erneut dichte Wolken auf, aus denen zeitweise Regen fällt, vor allem im Westen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1.000 bis 1.300 Meter. Der Wind weht in den Alpen und im Osten zeitweise lebhaft aus Südost bis Südwest und bringt milde Luft bis in die Niederungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus sechs Grad, die Tageshöchstwerte zwischen sechs und elf Grad.

Österreich
Symbol bedeckt
4° / 9°
3 km/h
00:12 h
50 %
Symbol bedeckt
6° / 8°
11 km/h
00:12 h
50 %
Symbol bedeckt
2° / 5°
7 km/h
00:20 h
45 %
Symbol stark bewölkt
2° / 7°
16 km/h
01:51 h
40 %
Symbol leichter Regen
3° / 7°
7 km/h
00:52 h
65 %
Symbol stark bewölkt
4° / 11°
12 km/h
03:26 h
55 %
Symbol stark bewölkt
6° / 10°
19 km/h
01:59 h
50 %
Symbol wolkig
0° / 11°
12 km/h
04:32 h
50 %
Symbol stark bewölkt
0° / 6°
19 km/h
04:00 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 5°
19 km/h
03:24 h
40 %
Wien
Symbol bedeckt
3° / 9°
19 km/h
00:00 h
50 %
Symbol bedeckt
5° / 8°
11 km/h
00:11 h
50 %
Symbol bedeckt
1° / 4°
12 km/h
00:35 h
45 %
Symbol wolkig
0° / 6°
7 km/h
04:21 h
40 %
Symbol bedeckt
1° / 5°
10 km/h
00:27 h
50 %
Symbol stark bewölkt
3° / 9°
5 km/h
02:13 h
50 %
Symbol stark bewölkt
5° / 9°
20 km/h
04:02 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 9°
9 km/h
03:45 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 5°
21 km/h
02:49 h
40 %
Symbol stark bewölkt
-5° / 7°
12 km/h
02:35 h
45 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
4° / 11°
3 km/h
00:23 h
50 %
Symbol bedeckt
4° / 9°
8 km/h
01:19 h
50 %
Symbol bedeckt
1° / 5°
7 km/h
00:53 h
50 %
Symbol stark bewölkt
2° / 7°
20 km/h
02:52 h
45 %
Symbol bedeckt
2° / 8°
9 km/h
01:10 h
55 %
Symbol stark bewölkt
3° / 11°
20 km/h
03:02 h
60 %
Symbol stark bewölkt
5° / 10°
23 km/h
02:25 h
50 %
Symbol wolkig
-1° / 12°
19 km/h
06:05 h
45 %
Symbol stark bewölkt
0° / 7°
24 km/h
03:27 h
35 %
Symbol stark bewölkt
-4° / 6°
22 km/h
03:23 h
45 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
3° / 8°
4 km/h
00:00 h
50 %
Symbol bedeckt
4° / 8°
5 km/h
01:49 h
45 %
Symbol stark bewölkt
2° / 6°
8 km/h
02:31 h
40 %
Symbol wolkig
-0° / 7°
5 km/h
05:57 h
35 %
Symbol Schneeregen
0° / 4°
4 km/h
00:23 h
75 %
Symbol bedeckt
2° / 9°
3 km/h
01:03 h
65 %
Symbol stark bewölkt
5° / 8°
12 km/h
03:36 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
-1° / 7°
10 km/h
01:56 h
60 %
Symbol bedeckt
-2° / 3°
14 km/h
01:09 h
45 %
Symbol bedeckt
-4° / 4°
7 km/h
01:08 h
50 %
Linz
Symbol bedeckt
3° / 11°
3 km/h
01:23 h
50 %
Symbol bedeckt
5° / 8°
5 km/h
01:29 h
45 %
Symbol leichter Regen
3° / 5°
4 km/h
00:12 h
85 %
Symbol stark bewölkt
2° / 6°
4 km/h
02:04 h
45 %
Symbol bedeckt
0° / 7°
3 km/h
01:55 h
50 %
Symbol bedeckt
0° / 8°
4 km/h
01:32 h
60 %
Symbol stark bewölkt
3° / 11°
8 km/h
04:20 h
50 %
Symbol wolkig
-2° / 11°
5 km/h
06:51 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 6°
12 km/h
02:41 h
45 %
Symbol stark bewölkt
-6° / 5°
5 km/h
02:18 h
55 %
Graz
Symbol bedeckt
2° / 4°
2 km/h
00:01 h
50 %
Symbol stark bewölkt
2° / 4°
3 km/h
01:50 h
45 %
Symbol bedeckt
1° / 5°
4 km/h
01:46 h
50 %
Symbol stark bewölkt
1° / 7°
4 km/h
02:46 h
45 %
Symbol bedeckt
1° / 6°
4 km/h
00:19 h
50 %
Symbol Regen
-1° / 6°
4 km/h
00:52 h
70 %
Symbol wolkig
0° / 11°
5 km/h
06:51 h
50 %
Symbol wolkig
-2° / 9°
5 km/h
05:20 h
50 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 6°
9 km/h
02:49 h
50 %
Symbol bedeckt
-5° / 5°
6 km/h
01:48 h
65 %
Klagenfurt
Symbol leichter Regen
3° / 10°
4 km/h
00:02 h
60 %
Symbol stark bewölkt
2° / 9°
5 km/h
02:57 h
45 %
Symbol wolkig
0° / 5°
5 km/h
04:46 h
40 %
Symbol wolkig
-2° / 9°
6 km/h
05:50 h
45 %
Symbol Regen
1° / 10°
13 km/h
00:42 h
70 %
Symbol bedeckt
2° / 12°
9 km/h
00:26 h
65 %
Symbol wolkig
3° / 8°
9 km/h
05:26 h
60 %
Symbol Schneeregen
-1° / 5°
16 km/h
01:11 h
75 %
Symbol leichter Schneefall
-1° / 2°
15 km/h
03:42 h
60 %
Symbol bedeckt
-7° / 3°
11 km/h
00:39 h
50 %
Salzburg
Symbol stark bewölkt
1° / 11°
3 km/h
02:40 h
50 %
Symbol heiter
3° / 11°
5 km/h
08:52 h
35 %
Symbol heiter
-2° / 8°
9 km/h
09:20 h
40 %
Symbol wolkig
-3° / 9°
16 km/h
04:39 h
50 %
Symbol leichter Regen
1° / 10°
9 km/h
00:40 h
65 %
Symbol bedeckt
1° / 11°
13 km/h
00:47 h
70 %
Symbol wolkig
2° / 9°
7 km/h
05:49 h
50 %
Symbol Schneeregen
-1° / 4°
11 km/h
00:08 h
80 %
Symbol bedeckt
-2° / 2°
9 km/h
01:30 h
65 %
Symbol bedeckt
-8° / 4°
23 km/h
00:07 h
50 %
Innsbruck
Symbol wolkig
5° / 9°
4 km/h
05:28 h
60 %
Symbol wolkig
-0° / 6°
5 km/h
06:06 h
30 %
Symbol stark bewölkt
1° / 5°
6 km/h
04:30 h
30 %
Symbol bedeckt
-1° / 5°
8 km/h
01:21 h
50 %
Symbol Regen
3° / 8°
19 km/h
00:58 h
> 95 %
Symbol Regen
3° / 7°
15 km/h
00:39 h
> 95 %
Symbol einzelne Regenschauer
1° / 7°
9 km/h
04:48 h
> 95 %
Symbol starker Schneefall
-1° / 1°
12 km/h
00:04 h
75 %
Symbol Schneefall
-4° / -1°
8 km/h
01:53 h
65 %
Symbol Schneefall
-8° / 2°
15 km/h
00:52 h
70 %
Bregenz
Wetterdaten:

Am Freitag wechseln Sonne, Wolken und etwas Regen einander ab. Entlang und nördlich der Alpen fällt am häufigsten leichter Regen, am Nachmittag treten nur noch vereinzelt schwache Schauer auf. An der Alpensüdseite ist es meist freundlicher, hier scheint die Sonne länger. Der Wind weht im Norden oft lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus fünf Grad, die Höchstwerte überwiegend zwischen sechs und zwölf Grad.

