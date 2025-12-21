Lindsey Vonn und ihre „Drohung“ an die Konkurrenz

In St. Moritz „nicht Vollgas gefahren“

Unzufrieden war Vonn dennoch nicht. „Trotz meines großen Fehlers bin ich am Podest. Das rote Trikot habe ich auch noch. Von daher passt das gut. Ich weiß, wo ich die Fehler gemacht habe und weiß auch, dass ich noch schneller sein kann. Das ist der wichtigste Punkt“, meinte die 41-Jährige. Heute im Super-G greift sie wieder an. Zuvor offenbarte sie dennoch Unerwartetes: „Ich bin zuletzt in St. Moritz nicht Vollgas gefahren, weil ich ein bisschen unsicher war. Hoffentlich habe ich das Vertrauen in meine Ski, dass ich diesmal Vollgas geben und etwas schneller sein kann.“ Was für die Konkurrenz aus ihrem Munde fast wie eine „Drohung“ klingt …