Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Super-G in Val d‘Isere

Lindsey Vonn und ihre „Drohung“ an die Konkurrenz

Ski Alpin
21.12.2025 09:15
Lindsey Vonn wurde in der Abfahrt Dritte.
Lindsey Vonn wurde in der Abfahrt Dritte.(Bild: GEPA)

Trotz eines Fehlers raste Lindsey Vonn am Samstag in der Abfahrt von Val d‘Isere erneut aufs Stockerl. Im Zielraum sprach sie anschließend eine „Drohung“ aus. Eine Kolumne von Michael Gratzer ...

0 Kommentare

Viele Ski-Fans hatten vor der Abfahrt in Val d‘Isere vom Gigantenduell zwischen Lindsey Vonn und Sofia Goggia gesprochen. Da hatten sie die Rechnung jedoch ohne „Conny Karacho“ gemacht. Gratulation an die Steirerin zu ihrem zehnten Weltcupsieg!

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn(Bild: AFP/JEFF PACHOUD)

Vor 20 Jahren, am 17. Dezember 2005, feierte Vonn in den französischen Alpen ihren ersten von insgesamt vier Siegen in Val d‘Isere. Damals mit Namen Kildow. Und die heute 33-jährige Conny Hütter kurvte noch bei Jugendrennen herum. Gestern aber verhinderte sie Triumph Nummer fünf. Ebenso den vierten von Goggia. Dabei profitierte sie von Fehlern – sowohl von der Amerikanerin als auch der Italienerin. Was Hütter egal sein konnte.

Lesen Sie auch:
Conny Hütter hat die Abfahrt in Val d‘Isere gewonnen.
Steirerin rettet ÖSV
Hütter feiert in Val d‘Isere ersten Saisonsieg
20.12.2025

In St. Moritz „nicht Vollgas gefahren“
Unzufrieden war Vonn dennoch nicht. „Trotz meines großen Fehlers bin ich am Podest. Das rote Trikot habe ich auch noch. Von daher passt das gut. Ich weiß, wo ich die Fehler gemacht habe und weiß auch, dass ich noch schneller sein kann. Das ist der wichtigste Punkt“, meinte die 41-Jährige. Heute im Super-G greift sie wieder an. Zuvor offenbarte sie dennoch Unerwartetes: „Ich bin zuletzt in St. Moritz nicht Vollgas gefahren, weil ich ein bisschen unsicher war. Hoffentlich habe ich das Vertrauen in meine Ski, dass ich diesmal Vollgas geben und etwas schneller sein kann.“ Was für die Konkurrenz aus ihrem Munde fast wie eine „Drohung“ klingt …

Porträt von Michael Gratzer
Michael Gratzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Lindsey Vonn
AlpenSt. Moritz
Abfahrt
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
313.092 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
136.291 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
117.002 mal gelesen
Mehr Ski Alpin
Ski-Weltcup im Ticker
Jetzt LIVE: Schwarz eröffnet RTL in Alta Badia
„Nicht ungefährlich“
Darum ist ein Airbag nicht vorgeschrieben
Super-G in Val d‘Isere
Lindsey Vonn und ihre „Drohung“ an die Konkurrenz
Ski-Ticker
Super-G in Val d‘Isere ab 11 Uhr LIVE
Tochter von Ex-Kicker:
Am Tag nach 19. Geburtstag zu Weltcupsieg gerast

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf