Von „Lei Lei“ zu „Helau“: Stars im Faschingsfieber

Am Faschingssamstag erreicht die Narrensaison ihren Höhepunkt: In ganz Österreich finden unzählige Umzüge und Partys statt – rund um die Faschingshauptstadt Villach spielt die Musik besonders laut. Ob Prinzessin oder Waschlappen – der Kreativität der Faschingsfans sind keine Grenzen gesetzt.