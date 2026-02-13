Der lange Weg vom Stück Metall zum Klangwunder

Die Firma Dubsek in Innsbruck ist eine der wenigen in Tirol, die Klarinette, Trompete und Co. nicht nur verkauft. Gewisse Blechblasinstrumente baut das Unternehmen selbst. „Krone“-Redakteurin Nicole Greiderer durfte in einen außergewöhnlichen Handwerksberuf hineinschnuppern.
Bei Dubsek sieht es genau so aus, wie ich mir eine Werkstatt für Blechblasinstrumente vorgestellt habe: lange Metallrohlinge, ein großer Bunsenbrenner, wunderlich anmutende Werkzeuge. „Vieles ist noch von meinem Großvater“, deutet Chefin Nora Dubsek auf das Bild von Unternehmensgründer Karl Dubsek. Mittlerweile haben natürlich Drehbank und Computer Einzug gehalten, doch die Arbeit ist ein Handwerk geblieben. „An einem Tag baut man kein Instrument“, lacht Nora. Rund zwei Monate fließen in ein Tenorhorn, immerhin ein Monat in eine Trompete. Einer solchen widmen wir uns heute.
