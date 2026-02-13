Olympia-Showdown! „Wir werden uns nichts schenken“

Jetzt wird es für unsere große Gold-Hoffnung ernst! Am Sonntag steht der olympische Riesentorlauf an. Noch blickt Julia Scheib entspannt auf den anstehenden Wettbewerb, wie sie im Sportkrone-Interview erzählt. Doch die Erfolge der Teamkolleginnen haben den Druck nicht geringer werden lassen. Nach einem ersten Spaziergang durch den Olympiaort Cortina hat Scheib aber schon mal ein gutes Gefühl – wenngleich die Konkurrenz groß ist ...