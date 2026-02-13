Vorteilswelt
Hinter den Kulissen

Opernball: Keszler stand vor verschlossenen Türen

Adabei Österreich
13.02.2026 20:00
Gemeinsam ist es ja doch am Schönsten: Gery Keszler mit Sharon Stone
Gemeinsam ist es ja doch am Schönsten: Gery Keszler mit Sharon Stone(Bild: API (c) Michael Tinnefeld)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Der Wiener Opernball versteckte in den Logen wieder die ein oder andere spannende Geschichte. Hier erfahren Sie, warum Gery Keszler vor verschlossenen Türen stand, Philipp Hochmair mit Respektabstand zur Begleitung antanzte und Fran Drescher nur logierte ...

0 Kommentare

Schaumrolle statt Traumrolle – wobei, es war hollywoodreif, was Sharon Stone ablieferte. Raus aus der Oper, wieder rein. Raus aus der Loge, wieder zurück – und dann wurde Gery Keszler von Karl Guschlbauer der Zutritt zur Aktrice verwehrt. Dabei kennt man sich aus Life-Ball-Zeiten.

Doch Keszler biss sich durch, der Schaumrollenkönig an ihm die Zähne aus und zuletzt schwelgte er mit ihr in Erinnerungen.

Ende gut, alles gut: Gery Keszler traf zuletzt dann doch noch (seine) Sharon Stone.
Ende gut, alles gut: Gery Keszler traf zuletzt dann doch noch (seine) Sharon Stone.(Bild: API (c) Michael Tinnefeld)
LGBTQ-Galionsfigur Fran Drescher blieb in ihrer Loge, verbreitete von dort aus den Hauch von ...
LGBTQ-Galionsfigur Fran Drescher blieb in ihrer Loge, verbreitete von dort aus den Hauch von Hollywood.(Bild: Alexander Tuma)
Versteckspiele auf der Feststiege und in der Loge – fast schon oscarreif: Schauspieler Philipp ...
Versteckspiele auf der Feststiege und in der Loge – fast schon oscarreif: Schauspieler Philipp Hochmair.(Bild: Andreas Tischler)

Kein Bild vom ersten Ball mit Begleitung hat Philipp Hochmair. Man gab sich auf der Feststiege aber auch die größte Mühe. Sie ging rund zwei Minuten voraus – doch die TV-Kameras holten sie in der Direktionsloge ein. Zwar noch immer voneinander getrennt – aber den geschulten Augen der Kiebitze entging halt nichts.

Auch nicht, dass die Salzburger Designerin Carolin Sinemus am Ball war. War auch Fran Drescher. Die LGBTQ-Galionsfigur präferierte es aber, in der Loge ihrer Gastgeber zu verweilen. Gut möglich, dass ihr der Trubel zu viel gewesen wäre – die Regenbogenfahnen-Message samt Kult-Gast kam jedenfalls toll an.

Ebenso hip war Neo-Pop-Art-Künstler Romero Britto, er legte eine kesse Sohle aufs Parkett hin, während Lili Paul-Roncalli die ersten Sacherwürstel zu sich nahm und Mimin Coco König (entzückend schwanger) einfach nur den Logen-Ausblick auf sich wirken ließ. So wie Wiens Stadtvater Michael Ludwig: In einer ruhigen Opernball-Minute, ja, die gab’s, genossen sich einfach nur die Zweisamkeit. Süß.

Adabei Österreich
13.02.2026 20:00
