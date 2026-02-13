Ex-Geheimdienstchef berät Lebensmittelriese Spar

„Viel verhindern, bevor noch etwas passiert“

Jetzt setzt auch der rot-weiß-rote Handelsriese Spar als Teil der lebensnotwendigen Infrastruktur (Lebensmittelversorgung) auf die Expertise des international anerkannten Top-Experten. Man habe bereits zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um die Sicherheitsstandards in den Märkten und die Widerstandsfähigkeit gegenüber modernen Bedrohungen zu stärken. Ziel sei es jetzt laut dem Konzern, die eigene Krisenfestigkeit weiter auszubauen bzw. nachhaltig zu stärken.