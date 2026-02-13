Ex-Geheimdienstchef berät Lebensmittelriese Spar

Der Handel setzt auf den Geheimdienst: Ex-DSN-Direktor berät künftig den heimischen Lebensmittelriesen Spar. Ziel sei es laut dem Konzern, die eigene Krisenfestigkeit weiter auszubauen beziehungsweise nachhaltig zu stärken.
Nach fünf Jahren an der Spitze der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hatte sich der einstige Mordermittler und Chef des Landeskriminalamtes Niederösterreich Anfang des Jahres selbstständig gemacht.
Ex-DSN-Chef ging unter die Unternehmer
Mit seinem Beratungsunternehmen HP Strategic Consulting (HPSC) ging der Ex-DSN-Chef unter die Unternehmer. Sein Credo: „In einer Zeit wachsender geopolitischer, hybrider und organisatorischer Risiken wird Sicherheit zunehmend zu einer strategischen Führungsaufgabe.“
Mit klaren Abläufen, guter Schulung und einem wachsamen Blick im Alltag lässt sich viel verhindern, bevor überhaupt etwas passiert.
Ex-DSN-Direktor und Sicherheitsexperte Omar Haijawi-Pirchner berät den heimischen Nahversorger Spar
„Viel verhindern, bevor noch etwas passiert“
Jetzt setzt auch der rot-weiß-rote Handelsriese Spar als Teil der lebensnotwendigen Infrastruktur (Lebensmittelversorgung) auf die Expertise des international anerkannten Top-Experten. Man habe bereits zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um die Sicherheitsstandards in den Märkten und die Widerstandsfähigkeit gegenüber modernen Bedrohungen zu stärken. Ziel sei es jetzt laut dem Konzern, die eigene Krisenfestigkeit weiter auszubauen bzw. nachhaltig zu stärken.
„Als größter heimischer Nahversorger tragen wir besondere Verantwortung. Deshalb investieren wir gezielt in Prävention, damit sich Kundinnen und Kunden sowie unsere Mitarbeitenden an unseren Standorten jeden Tag sicher fühlen können“, erklärt Spar-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch.
Und Neo-Sicherheitsmanager Omar Haijawi-Pirchner betont: „Mit klaren Abläufen, guter Schulung und einem wachsamen Blick im Alltag lässt sich viel verhindern, bevor überhaupt etwas passiert ist.“ Ziel sei es, gemeinsam mit Spar-Mitarbeitern „Sicherheit erlebbar zu machen“.
