Kreuzungsumbau lässt Grazer Unternehmer schäumen

„Ein massiver Eingriff in eine zentrale Verkehrsader“

Wer von Westen kommt, darf künftig nicht mehr links in die nördliche Lastenstraße einbiegen. Wer aus der südlichen Lastenstraße wegfährt, darf das nur noch in Richtung Osten (Bahnhofgürtel). Und eine direkte Verbindung vom nördlichen in den südlichen Abschnitt der Lastenstraße wird durch eine bauliche Mittelinsel verhindert. Sattelschlepper und Schwerfahrzeuge seien in den Planungen gar nicht berücksichtigt worden.