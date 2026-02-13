Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lange Umwege notwendig

Kreuzungsumbau lässt Grazer Unternehmer schäumen

Steiermark
13.02.2026 18:25
Daumen nach unten: Unternehmer machen gegen den geplanten Umbau mobil.
Daumen nach unten: Unternehmer machen gegen den geplanten Umbau mobil.(Bild: Foto Fischer)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein geplanter Kreuzungsumbau lässt in Graz viele Unternehmer schäumen. Sie befürchten große Nachteile und kilometerlange Umwege. Noch sei es für Nachbesserungen nicht zu spät, so der Appell ans Rathaus.

0 Kommentare

Nach mehr als zwei Jahren neigt sich die Großbaustelle in der Grazer Peter-Tunner-Gasse dem Ende zu. Die ÖBB bauen hier seit Jänner 2024 eine neue Eisenbahnbrücke. Um den laufenden Bahnbetrieb aufrechtzuerhalten, ging es nicht schneller voran.

Im Zuge dessen wird von der Stadt Graz auch der Kreuzungsbereich der Peter-Tunner-Gasse mit der Lastenstraße erneuert – und das treibt jetzt circa 20 in der Nähe ansässige Unternehmer auf die Barrikaden. Der Grund: Während die Kreuzung derzeit in alle Richtungen befahrbar ist, sollen künftig – zum Schutz von Radfahrern auf den Radwegen – Zu- und Abfahrten entfallen.

„Ein massiver Eingriff in eine zentrale Verkehrsader“
Wer von Westen kommt, darf künftig nicht mehr links in die nördliche Lastenstraße einbiegen. Wer aus der südlichen Lastenstraße wegfährt, darf das nur noch in Richtung Osten (Bahnhofgürtel). Und eine direkte Verbindung vom nördlichen in den südlichen Abschnitt der Lastenstraße wird durch eine bauliche Mittelinsel verhindert. Sattelschlepper und Schwerfahrzeuge seien in den Planungen gar nicht berücksichtigt worden.

Die Folgen seien laut den Betroffenen teils kilometerlange Umwege. „Diese Planung ist kein kleiner Umbau, sondern ein massiver Eingriff in eine zentrale Verkehrsader im Grazer Westen und eine strukturelle Schwächung eines gewachsenen Gewerbestandorts“, stellt sich ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner bei einem Termin am Freitag auf die Seite der Unternehmer. Auch Wirtschaftskammerpräsident Josef Herk war anwesend: „Die Steiermark lebt von leistungsfähigen Betrieben – diese brauchen funktionierende Verkehrsverbindungen und keine zusätzlichen Hürden.“

Noch sind die Umbauarbeiten nicht finalisiert.
Noch sind die Umbauarbeiten nicht finalisiert.(Bild: Foto Fischer)

„Zusätzliche Fahrzeiten, mehr Kosten, weniger Effizienz“
Heftige Kritik kommt von einigen Unternehmern, etwa von Siegfried Querch, Geschäftsführer der Gebäudereinigungsfirma Major Domus. Sein 30-köpfiges Team rückt an Werktagen mehrmals täglich mit den zwölf Firmenautos aus: „Umwege dieser Art in Kauf zu nehmen, bedeutet zusätzliche Fahrzeiten, mehr Kosten und weniger Effizienz.“

Ähnlich sind die Befürchtungen von Wolfgang Nusshold, Geschäftsführer des Caterers Festessen, der sich bewusst in der Nähe der Helmut-List-Halle angesiedelt hat. Dieser strategische Vorteil könnte nun wegen der Umwege wegfallen. Kritik kommt unter anderem auch von Michael Brandl, Geschäftsführer des Logistikers Cargoways, und von Rohrmax-Chef Fabian Zeidler.

„Noch ist Zeit, nachzubessern“
„Noch ist Zeit, nachzubessern – bevor hier dauerhaft Fakten geschaffen werden, die danach kostenintensiv adaptiert und angepasst werden müssen“, appelliert Josef Gasser, Sprecher des Business Park Nord. Die zuständige grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner kündigt an, die Rückmeldungen aus der Wirtschaft ernst zu nehmen. Anwesend war beim Termin am Freitag kein Vertreter der Stadtkoalition.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
13.02.2026 18:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
171.809 mal gelesen
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.277 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.768 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
1988 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
980 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
851 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf