„Einen Fuß ins Leben nach der Karriere setzen“

Der Wiederholungstäter hat es wieder getan: Alessandro Hämmerle krönte sich in Livigno zum König der Boardercrosser, verteidigte trotz Erkältung und körperlich intensiven vier Jahren seinen Titel aus Peking erfolgreich. Bevor morgen im Mixed mit Pia Zerkhold eine weitere Medaille für die Wohnzimmer-Wand dazukommen soll, sprach der 29-jährige Vorarlberger nach seiner zweiten Goldenen über...