„Einen Fuß ins Leben nach der Karriere setzen“

Olympia-Showdown! „Wir werden uns nichts schenken“
Scheib im Interview
Am Samstag fährtt Alessandro „Izzi“ Hämmerle im Mixed sein letztes Olympia-Rennen. Mit der „Krone“ sprach der doppelt vergoldete König der Boarder-Crosser über seine Gefühl nach seiner „Wiederholungstat“, seine Zukunft und auch über „geöffnete Türen“ in der Zukunft...
Der Wiederholungstäter hat es wieder getan: Alessandro Hämmerle krönte sich in Livigno zum König der Boardercrosser, verteidigte trotz Erkältung und körperlich intensiven vier Jahren seinen Titel aus Peking erfolgreich. Bevor morgen im Mixed mit Pia Zerkhold eine weitere Medaille für die Wohnzimmer-Wand dazukommen soll, sprach der 29-jährige Vorarlberger nach seiner zweiten Goldenen über...
