Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Crosser-König Hämmerle

„Einen Fuß ins Leben nach der Karriere setzen“

Olympia
13.02.2026 18:30
Hämmerle mit seiner zweiten Goldmedaille.
Hämmerle mit seiner zweiten Goldmedaille.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

Am Samstag fährtt Alessandro „Izzi“ Hämmerle im Mixed sein letztes Olympia-Rennen. Mit der „Krone“ sprach der doppelt vergoldete König der Boarder-Crosser über seine Gefühl nach seiner „Wiederholungstat“, seine Zukunft und auch über „geöffnete Türen“ in der Zukunft...

0 Kommentare

Der Wiederholungstäter hat es wieder getan: Alessandro Hämmerle krönte sich in Livigno zum König der Boardercrosser, verteidigte trotz Erkältung und körperlich intensiven vier Jahren seinen Titel aus Peking erfolgreich. Bevor morgen im Mixed mit Pia Zerkhold eine weitere Medaille für die Wohnzimmer-Wand dazukommen soll, sprach der 29-jährige Vorarlberger nach seiner zweiten Goldenen über...

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
13.02.2026 18:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
171.809 mal gelesen
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.277 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.768 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
1988 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
980 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
851 mal kommentiert
Mehr Olympia
Skeleton-Krimi
Flock bleibt auch nach Lauf zwei auf Gold-Kurs
Krone Plus Logo
Fans feierten Hämmerle
„Ein Wahnsinn, dass ich das so etwas erleben darf“
Krone Plus Logo
Crosser-König Hämmerle
„Einen Fuß ins Leben nach der Karriere setzen“
Weitere OPs nötig
Vonn-Video aus Klinik: So geht es Speed-Queen
„Ich bereue nichts“
Helm-Causa: CAS bestätigt Olympia-Ausschluss
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf