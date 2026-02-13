Was war Ihr schlimmster Kosename?

Jeder hat diese eine Erinnerung an einen Kosenamen, der einfach nur daneben ging. Ob nun der Klassiker „Spatzi“ vor Kollegen fällt, oder der Partner im Restaurant plötzlich mit dem „Mausetier“ um die Ecke kommt: In solchen Momenten schwingt zwischen der eigentlich netten Geste und der nackten Peinlichkeit ein ganz spezielles Gefühl mit: Man möchte am liebsten im Erdboden versinken.