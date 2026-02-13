Vorteilswelt
Was war Ihr schlimmster Kosename?

13.02.2026 12:10
Nicht immer kommt der liebevolle Kosename beim Gegenüber gut an.
Von Tamara Krammer
Von Tamara Krammer

„Schatzi“, „Bärli“, „Püppchen“, oder „Hase“ – viele Paare sind kreativ, wenn es darum geht, ihrem Lieblingsmensch einen liebevollen Spitznamen zu verpassen. Doch was als Liebesbeweis gemeint ist, sorgt beim Gegenüber oft für einen hochroten Kopf. Bei welchem Namen hat es sich bei Ihnen ausgekuschelt? Verraten Sie uns Ihre schlimmsten Kosenamen-Sünden – egal, ob Sie Opfer oder Täter waren!

Jeder hat diese eine Erinnerung an einen Kosenamen, der einfach nur daneben ging. Ob nun der Klassiker „Spatzi“ vor Kollegen fällt, oder der Partner im Restaurant plötzlich mit dem „Mausetier“ um die Ecke kommt: In solchen Momenten schwingt zwischen der eigentlich netten Geste und der nackten Peinlichkeit ein ganz spezielles Gefühl mit: Man möchte am liebsten im Erdboden versinken.

Welcher Kosename hat bei Ihnen für heiße Ohren gesorgt? Gab es eine Situation, die Ihnen auch nach Jahren noch in Erinnerung geblieben ist? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Ansichten dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

