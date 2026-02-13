Paragleitpilotin krachte auf Terrasse von Lokal

Die Deutsche wurde mit Verletzungen vom Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen. Sie hatte sich nach eigenen Angaben in der Landeeinteilung verschätzt und stürzte so auf die Terrasse des Betriebs ab.
Der Freitag, der 13., brachte einer deutschen Paragleitpilotin wahrlich kein Glück. Die 56-Jährige verfehlte beim Landeanflug in der Tiroler Gemeinde Alpbach die Landebahn und stürzte auf die Terrasse eines Gastronomiebetriebs. Ihr Gleitschirm breitete sich über das Dach des Gebäudes aus.
Nach der Erstversorgung und Bergung wurde die 56-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
Die Polizei
Der Deutschen wurde sofort von Anwesenden Erste Hilfe geleistet, Zeugen setzten den Notruf ab. Wenig später wurde die Verletzte mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
Wie konnte es zu der missglückten Landung kommen? Die 56-Jährige gab an, sich in der Landeeinteilung verschätzt zu haben, wie die Polizei berichtet. Offenbar verfehlte sie den Landeplatz wegen eines nicht vorhersehbaren Höhenverlustes.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.