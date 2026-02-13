Vorteilswelt
„Leberkäs“ am Kopf

Diese Torhüter-Maske sorgt für mächtig Hunger

Salzburg
13.02.2026 18:30
Die Leberkässemmel springt einem sofort ins Auge!
Die Leberkässemmel springt einem sofort ins Auge!(Bild: Johannes Radlwimmer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Egal ob Gold, Mattschwarz, mit Katzenfotos oder die Initialien der Ehefrau: Ja, Eishockey-Torhüter haben wahrlich ein besonderes Faible, wenn es um ihre Masken geht. Das ist auch bei Eishockey-Zweitligist Zell am See so. Tormann Alois Schultes geht einen noch spezielleren Weg. 

0 Kommentare

Diese Tormann-Maske sticht einem sofort ins Auge – und sorgt auch für mächtigen Appetit! Eisbären-Schlussmann Alois Schultes verzierte seinen Schutzhelm mit einer Leberkässemmel. „Sieht schon lustig aus. Hier und dort bekomme ich auch einen Kommentar zugesteckt“, schildert der Lokalmatador. Wie es dazu kam, ist schnell erklärt. „Meine Eltern haben hier in Zell am See eine Metzgerei und die sponsern auch den Klub. Deshalb war das eigentlich eine ganz coole Idee“, sagte der 24-Jährige, der selbst auch gelegentlich im Familienbetrieb aushilft.

Salzburg
13.02.2026 18:30
