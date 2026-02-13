Diese Torhüter-Maske sorgt für mächtig Hunger

Diese Tormann-Maske sticht einem sofort ins Auge – und sorgt auch für mächtigen Appetit! Eisbären-Schlussmann Alois Schultes verzierte seinen Schutzhelm mit einer Leberkässemmel. „Sieht schon lustig aus. Hier und dort bekomme ich auch einen Kommentar zugesteckt“, schildert der Lokalmatador. Wie es dazu kam, ist schnell erklärt. „Meine Eltern haben hier in Zell am See eine Metzgerei und die sponsern auch den Klub. Deshalb war das eigentlich eine ganz coole Idee“, sagte der 24-Jährige, der selbst auch gelegentlich im Familienbetrieb aushilft.