Bundesregierung soll jetzt Wien zu Räson bringen

„Inakzeptabel und rechtswidrig“

Patienten aus Niederösterreich würden immer häufiger „systematisch in Wien abgewiesen“, wettern Dinhobl und Punz: „Dies ist erstens inakzeptabel und zweitens klar rechtswidrig!“ Vor allem, weil viele Landsleute ihr tägliches Leben mit Wien verbinden. Bereits vor drei Jahren sei jeder vierte in Wien Beschäftigte aus dem Umland gekommen. Da es zudem eine aufrechte Vereinbarung mit Wien im Rahmen des Finanzausgleichs gebe, die eine bundesländerübergreifende Spitalsversorgung sicherstellen soll und Niederösterreich 500 Millionen Euro im Jahr koste, sei die Ablehnung niederösterreichischer Patienten in Wien „nicht hinnehmbar“. Lenke der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) nicht ein, werde „auch eine Klage beim Verfassungsgerichtshof zu prüfen sein“.