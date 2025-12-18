Kasper kassiert mit Detroit Niederlage gegen Utah
NHL
Marco Kasper hat mit den Detroit Red Wings in der National Hockey League eine Heimniederlage kassiert.
Gegen Utah Mammoth mussten sich die Red Wings am Mittwoch (Ortszeit) mit 1:4 geschlagen geben.
Kasper blieb erneut ohne Scorerpunkt, den einzigen Treffer für die Hausherren erzielte Emmitt Finnie im dritten Drittel zum zwischenzeitlichen 1:2. Für Detroit war es erst die zweite Niederlage nach regulärer Spielzeit in den vergangenen zehn Partien.
