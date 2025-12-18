Vorteilswelt
Vertrag verlängert

Weltklasse-Bedingungen für unsere Olympia-Athleten

Olympia
18.12.2025 09:23
Das Österreichische Olympische Comite vertraut auch weiterhin auf die Geräte von Technogym.
Das Österreichische Olympische Comite vertraut auch weiterhin auf die Geräte von Technogym.(Bild: Technogym)

Das Österreichische Olympische Comite hat die Zusammenarbeit mit Technogym bis Ende 2027 verlängert. „Diese Menschen repräsentieren unser Land und sie investieren Jahre, oft Jahrzehnte, in ihre Träume. Dafür verdienen sie das bestmögliche Equipment“, freut sich Gottfried Wurpes, CEO von Technogym Österreich, über die Vertragsverlängerung. 

Mit über 1200 Geräten aus den Serien Biostrength und Skill Line sollen die Technogym Training Centre in den sechs Clustern und an 27 Wettkampfstätten den Athleten ein Trainingsumfeld bieten. So auch den österreichischen Sportlern.

(Bild: Technogym)

„Wir als ÖOC wollen ein Umfeld schaffen, das Athleten umfassend stärkt. Exzellenz entsteht durch Konsequenz, durch Übungen, die täglich wiederholt werden, durch Entscheidungen, die auch dann getroffen werden, wenn niemand zusieht. Wir möchten Trainingsqualität, Regeneration und Leistungssteuerung auf die nächste Stufe heben – und da ist Technogym mit hochwertigen Geräten und viel Know-how der richtige Partner“, wird ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer in einer Presseaussendung zitiert.

Porträt von krone Sport
krone Sport
