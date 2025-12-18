Weltklasse-Bedingungen für unsere Olympia-Athleten

„Wir als ÖOC wollen ein Umfeld schaffen, das Athleten umfassend stärkt. Exzellenz entsteht durch Konsequenz, durch Übungen, die täglich wiederholt werden, durch Entscheidungen, die auch dann getroffen werden, wenn niemand zusieht. Wir möchten Trainingsqualität, Regeneration und Leistungssteuerung auf die nächste Stufe heben – und da ist Technogym mit hochwertigen Geräten und viel Know-how der richtige Partner“, wird ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer in einer Presseaussendung zitiert.