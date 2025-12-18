Trump in Rede: Viel Selbstlob und Hass auf Biden

Außerdem setzt ihm der Skandal um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu. Die beiden kannten sich, wie zahlreiche Aufnahmen beweisen. Trump unterschrieb erst auf massiven Druck aus dem US-Parlament ein Gesetz, das die Veröffentlichung von Ermittlungsakten zu dem Fall verfügt. Unterlagen müssen bis zum 19. Dezember veröffentlicht werden.