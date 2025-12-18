Regierung muss mehr auf Boden bringen. Viel mehr.

Nicht gerechnet: Heute in zwei Wochen schreiben wir schon das Jahr 2026. Kein Wunder, wenn daher dieser Tage intensiv auf das politisch höchst ereignisreiche zu Ende gehende Jahr zurückgeblickt wird, wie etwa gestern Abend in der ORFIII-Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure. Was bleibt in Erinnerung? Vor allem das, was sich gleich zu Jahresbeginn tat: die geplatzten Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos, die Karl Nehammer in die Politpension beförderten, beinahe das Comeback von Sebastian Kurz gebracht hätten und schließlich für alle unerwartet Christian Stocker an die Spitze der Volkspartei katapultierten. Weder hatte man mit ihm gerechnet, noch mit vielen weiteren Entwicklungen in diesem Jahr!