Russische Grenzer dringen illegal in NATO-Land ein

Es ist nicht der erste Vorfall im Grenzgebiet

Bereits in der Vergangenheit kam es zwischen den beiden Ländern zu Spannungen. Ende Oktober beschuldigte Estland Moskau, den estnischen Luftraum mit Jets verletzt zu haben. Im Vorjahr beschuldigte Estland russische Grenzschützer, mehrere Navigationsbojen aus dem Fluss Narva gezogen zu haben. Tallinn bewertete den Vorfall damals als „Akt der Provokation“. Immer wieder kommt es zudem Drohnensichtungen.