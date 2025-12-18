Vorfall am Narva-Fluss
Russische Grenzer dringen illegal in NATO-Land ein
Russische Grenzschützer haben nach Angaben des estnischen Außenministeriums unerlaubt die Grenze zum benachbarten EU- und NATO-Land Estland überschritten. Ein Überwachungsvideo zeigt den Vorfall am Grenzfluss Narva.
Demnach sollen die Beamten illegal die Kontrolllinie auf einem Wellenbrecher im Grenzfluss Narva nahe dem Ort Vasknarva überquert haben, an dem sie mit einem Luftkissenfahrzeug eingetroffen und zu Fuß entlanggegangen waren.
Vorfall von Überwachungssystem festgehalten
Nach dem Grenzübertritt seien sie wieder zu ihrem Fahrzeug und auf die russische Seite zurückgekehrt. Das Ministerium in Tallinn veröffentlichte ein Video, das von einem Überwachungssystem festgehalten wurde und den Vorfall am Mittwochmorgen belegen soll.
Posting: Estland meldet illegalen Grenzübertritt durch russische Grenzschützer
Motive unklar
Nach Angaben von Estlands Innenminister Igor Taro ist unklar, was die Motive der russischen Grenzbeamten waren und warum sie die Kontrolllinie überschritten. „Es bestand keine unmittelbare Sicherheitsbedrohung, aber die Polizei und der Grenzschutz haben ihre Präsenz und Patrouillen deutlich verstärkt“, sagte er im estnischen Fernsehen.
Wegen des Vorfalls sei ein Treffen von Vertretern der Grenzschutzbehörden beiden Länder angesetzt worden. Estland hat zudem angekündigt, den Geschäftsträger der russischen Botschaft in Tallinn einzubestellen und verlangt eine Erklärung.
Es ist nicht der erste Vorfall im Grenzgebiet
Bereits in der Vergangenheit kam es zwischen den beiden Ländern zu Spannungen. Ende Oktober beschuldigte Estland Moskau, den estnischen Luftraum mit Jets verletzt zu haben. Im Vorjahr beschuldigte Estland russische Grenzschützer, mehrere Navigationsbojen aus dem Fluss Narva gezogen zu haben. Tallinn bewertete den Vorfall damals als „Akt der Provokation“. Immer wieder kommt es zudem Drohnensichtungen.
Estland startet Bunkerbau an Grenze zu Russland
Estland hat unterdessen mit dem Bau von fünf Bunkern begonnen, mit denen das baltische EU- und NATO-Mitgliedsland seine Grenze zu Russland gegen befürchtete Angriffe sichern will. Insgesamt sind 600 Schutzvorrichtungen geplant.
