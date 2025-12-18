Leo XIV. feiert erstes Weihnachtsfest als Papst

Ordensbruder plaudert aus dem Nähkästchen

Der kanadischstämmige Augustiner Castillo kennt den Papst seit rund 40 Jahren, lebte und arbeitete über zehn Jahre mit Prevost im Ausbildungshaus ihres Ordens in Trujillo. Tradition wäre auch, zu wichteln und jungen Auszubildenden des Ordens ein Kleidungsstück zu schenken. Dabei erzähle man sich bei Limonade und ein wenig Wein Witze und Geschichten. Grundsätzlich verlaufe alles „weniger aufgedreht“ und mit weniger Geschenken. Ob das für Papst Leos erste Weihnachten im Vatikan ebenso gilt, ist zu bezweifeln.