(K)Eine stille Nacht
Leo XIV. feiert erstes Weihnachtsfest als Papst
Zum ersten Mal feiert Papst Leo XVI. das Weihnachtsfest als Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken – und damit nach strengem Vatikan-Protokoll. Ihn erwartet ein dichtes Programm.
In diesem Jahr bleiben Leo XIV. wenige Stunden zwischen Ende der Christmette und seinem nächsten öffentlichen Auftritt am Weihnachtsmorgen im Petersdom.
So begeht er seine erste Heilige Nacht als Papst womöglich im kleinen Kreis in seiner Wohnung links des Petersdoms. Es ist noch seine Unterkunft aus Tagen vor dem Papstamt und entsprechend nicht ausgerichtet für größere Empfänge. Genügend Platz für ein Festmahl am ersten Weihnachtstag bietet hingegen die zwei Gehminuten entfernte Augustinerzentrale.
Dichtes Programm
- Am Heiligen Abend feiert der Papst die Christmette im Petersdom klassisch um 22 Uhr.
- Am Christtag am 25. Dezember zelebriert er zunächst um 10 Uhr die Weihnachtsmesse in der Vatikanbasilika. Anschließend geht er bei dem wichtigen Papstsegen „Urbi et orbi“ (Der Stadt und dem Erdkreis) auch auf die weltpolitische Lage ein.
- Am Stephanitag am 26. Dezember spricht er das Mittagsgebet auf dem Petersplatz.
„Feliz Navidad“ und Krippe in Papstvilla
Nach den eng getakteten Weihnachtstagen könnte sich Leo für eine Auszeit in seine Zweitresidenz im rund 30 Kilometer entfernten Castel Gandolfo zurückziehen. Wie in Italien üblich, schmücken schon seit dem 8. Dezember Christbaum und Krippe die dortige Papstvilla. Ganz ohne direkte Nachbarn, mit viel Platz und einem Blick auf den Albaner See kann der neue Papst dort unbehelligt das ein oder andere „Feliz Navidad“ zum Besten geben.
In den Vorjahren hat der gebürtige Amerikaner Robert Francis Prevost Weihnachten im Kreise seiner Ordensbrüder in Peru bei gebackenem Truthahn und Zambito-Reis gefeiert. Heiße Schokolade durfte ebenso wenig fehlen wie der traditionelle Panettone, so Augustinerpater Ramiro Castillo.
Ordensbruder plaudert aus dem Nähkästchen
Der kanadischstämmige Augustiner Castillo kennt den Papst seit rund 40 Jahren, lebte und arbeitete über zehn Jahre mit Prevost im Ausbildungshaus ihres Ordens in Trujillo. Tradition wäre auch, zu wichteln und jungen Auszubildenden des Ordens ein Kleidungsstück zu schenken. Dabei erzähle man sich bei Limonade und ein wenig Wein Witze und Geschichten. Grundsätzlich verlaufe alles „weniger aufgedreht“ und mit weniger Geschenken. Ob das für Papst Leos erste Weihnachten im Vatikan ebenso gilt, ist zu bezweifeln.
