85 Feuerwehrleute im Kampf gegen nächtlichen Brand

Ein schwerer Brand in einem Wirtschaftsgebäude in Riedlingsdorf im Burgenland hat in der Nacht auf Donnerstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.
Alarmiert wurden die Feuerwehren um 21.45 Uhr. Unter schwerem Atemschutz waren 85 Feuerwehrleute über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sie konnten laut Bezirksfeuerwehrkommando ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnheim und ein weiteres Wirtschaftsobjekt verhindern. Verletzt wurde niemand.
Gebäude aus Holz
Erschwert wurden die Löscharbeiten laut Feuerwehr dadurch, dass es sich um ein Gebäude in Holzbauweise handelte. Massive Rauchentwicklung und starker Funkenflug forderten die Einsatzkräfte. Zur besseren Lagebeurteilung wurde eine Drohne herangezogen, die laufend Luftaufnahmen lieferte. Über eine Teleskopmastbühne wurde auch von oben gelöscht.
Brandursache unklar
Alarmiert wurden die Feuerwehren um 21.45 Uhr. „Brand aus“ wurde gegen Mitternacht gegeben. Die anschließenden Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Ermittlungen zur Brandursache laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.