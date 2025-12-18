Vorteilswelt
Stundenlanger Einsatz

85 Feuerwehrleute im Kampf gegen nächtlichen Brand

Burgenland
18.12.2025 09:38
Ein übergreifen auf weitere Gebäude konnte noch rechtzeitig verhindert werden.
Ein übergreifen auf weitere Gebäude konnte noch rechtzeitig verhindert werden.(Bild: Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart)

Ein schwerer Brand in einem Wirtschaftsgebäude in Riedlingsdorf im Burgenland hat in der Nacht auf Donnerstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Alarmiert wurden die Feuerwehren um 21.45 Uhr. Unter schwerem Atemschutz waren 85 Feuerwehrleute über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sie konnten laut Bezirksfeuerwehrkommando ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnheim und ein weiteres Wirtschaftsobjekt verhindern. Verletzt wurde niemand.

Gebäude aus Holz
Erschwert wurden die Löscharbeiten laut Feuerwehr dadurch, dass es sich um ein Gebäude in Holzbauweise handelte. Massive Rauchentwicklung und starker Funkenflug forderten die Einsatzkräfte. Zur besseren Lagebeurteilung wurde eine Drohne herangezogen, die laufend Luftaufnahmen lieferte. Über eine Teleskopmastbühne wurde auch von oben gelöscht.

Brandursache unklar
Alarmiert wurden die Feuerwehren um 21.45 Uhr. „Brand aus“ wurde gegen Mitternacht gegeben. Die anschließenden Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Burgenland
