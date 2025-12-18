85 Feuerwehrleute im Kampf gegen nächtlichen Brand

Gebäude aus Holz

Erschwert wurden die Löscharbeiten laut Feuerwehr dadurch, dass es sich um ein Gebäude in Holzbauweise handelte. Massive Rauchentwicklung und starker Funkenflug forderten die Einsatzkräfte. Zur besseren Lagebeurteilung wurde eine Drohne herangezogen, die laufend Luftaufnahmen lieferte. Über eine Teleskopmastbühne wurde auch von oben gelöscht.