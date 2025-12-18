Vorteilswelt
Minis entzücken im Zoo

Wieder Nachwuchs bei kleinsten Antilopen Afrikas

Wien
18.12.2025 10:13

Sie sind die kleinsten Antilopen Afrikas und erreichen ausgewachsen gerade einmal die Größe eines Feldhasen: Die Rede ist von Kirk-Dikdik. Kurz vor Weihnachten hat sich nun im Tiergarten Schönbrunn zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen Nachwuchs eingestellt. 

Lange wurde im Tiergarten Schönbrunn daran gearbeitet, geeignete Zuchttiere zusammenzustellen. „Unsere Gruppe besteht nun aus zwei Weibchen und einem Männchen. Alle drei harmonieren sehr gut miteinander und so konnten wir uns vor einem Jahr über unseren allerersten Nachwuchs freuen“, so Kurator Dr. Folko Balfanz. Seitdem verläuft die Nachzucht erfolgreich.

Zunächst kam am 5. Dezember ein Jungtier zur Welt, am Dienstag folgte das zweite.

Entdecken die Tiere potenzielle Fressfeinde, stoßen sie einen Alarmruf aus, der wie ein hochfrequentes ,dsik-dsik‘ klingt.

Kurator Folko Balfanz

Nach einer Tragzeit von knapp sechs Monaten wird bei Kirk-Dikdiks ein Jungtier geboren, das etwa ein halbes Kilogramm schwer ist. Sechs bis acht Wochen wird das Kleine gesäugt. Ausgewachsen erreichen Kirk-Dikdiks gerade einmal die Größe eines Feldhasen. Balfanz: „Die winzigen Dikdiks sind leichte Beute für Leoparden, Wildhunde und Greifvögel. Entdecken die Tiere potenzielle Fressfeinde, stoßen sie einen Alarmruf aus, der wie ein hochfrequentes ‘dsik-dsik‘ klingt.“

„Folgen Elterntieren immer wieder durch Anlage“
„Kirk-Dikdiks sind sogenannte Ableger. Die Jungtiere liegen in den ersten Lebenswochen meist gut vor Fressfeinden versteckt im Gras und werden von der Mutter regelmäßig zum Säugen aufgesucht. Sie folgen aber den Elterntieren auch jetzt schon immer wieder durch die Anlage“, erklärt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

Wer die beiden Jungtiere gegenüber dem Elefantenhaus besuchen möchte, kann dies auch während der Weihnachtsfeiertage täglich von 9 bis 16.30 Uhr tun. 

