Wieder Nachwuchs bei kleinsten Antilopen Afrikas

Nach einer Tragzeit von knapp sechs Monaten wird bei Kirk-Dikdiks ein Jungtier geboren, das etwa ein halbes Kilogramm schwer ist. Sechs bis acht Wochen wird das Kleine gesäugt. Ausgewachsen erreichen Kirk-Dikdiks gerade einmal die Größe eines Feldhasen. Balfanz: „Die winzigen Dikdiks sind leichte Beute für Leoparden, Wildhunde und Greifvögel. Entdecken die Tiere potenzielle Fressfeinde, stoßen sie einen Alarmruf aus, der wie ein hochfrequentes ‘dsik-dsik‘ klingt.“