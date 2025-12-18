Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei hartem Sparkurs

ÖVP-Rebell sind Menschen wichtiger als die Partei

Salzburg
18.12.2025 07:00
Robert Bukovc schaut gerne auch über den Tellerrand der Volkspartei.
Robert Bukovc schaut gerne auch über den Tellerrand der Volkspartei.(Bild: Andreas Tröster)

Der Sparkurs des Landes trifft die Gemeindebürger in Salzburg hart. „Bei uns haben die Probleme immer Gesichter“, sagt dazu Bergheims Bürgermeister Robert Bukovc. „Bürgermeister, meiner Oma geht es nicht gut“, bekomme er dabei unter anderem zu hören.

0 Kommentare

„Ich finde es unfassbar wichtig, dass wir in der Pflege nicht aufgeben“, betont Bergheims ÖVP-Bürgermeister Robert Bukovc im Gespräch mit der „Krone“. Dass er damit nicht auf Parteilinie liegt, er gar als „Rebell“ gesehen wird, stört ihn wenig. „Bei uns haben die Probleme immer Gesichter“, verweist er auf Menschen, die verzweifelt in sein Büro kommen.

„Bürgermeister, meiner Oma geht es nicht gut“, höre er etwa. Oder die Frage, warum im Seniorenheim in der Nacht nicht abgesaugt werde, selbst wenn Menschen fast ersticken. Dafür brauche es qualifiziertes Personal und entsprechenden Kapazitäten. Wegen hoher Pflegestufen seien Einsparungen hier sogar gefährlich.

„Geht es um die Sache und die Menschen“
„Mir geht es nur um die Sache und um die Menschen“, sagt Bukovc. „Ich verhehle nicht, dass ich bei Salzburgs Sozialstadträtin Andrea Brandner und ihrem Team unfassbar große Kompetenzen vorgefunden habe. Es ist egal, ob sie von der SPÖ ist.“

Zudem unterstütze Bukovc zwar nicht alle Ideen seines roten Amtskollegen Georg Djundja aus Oberndorf, aber: Hinter einer „echten“ 50-50-Finanzierung zwischen Land und Gemeinden stehe auch er.

Lesen Sie auch:
Die Gemeinden bleiben immer mehr auf den Kosten für die Seniorenheime sitzen.
Krone Plus Logo
Sparkurs trifft Orte
Hilferuf der Gemeinden an die Landesregierung
17.12.2025
Erst 25 Jahre alt
Salzburgs jüngster Landesrat Aigner angelobt
17.12.2025
Krone Plus Logo
Investitionsstau folgt
Land verschlief niedrige Zinsen für Großprojekte
16.12.2025

Sauer stoßen ihm vor allem die Vorwürfe des neuen Soziallandesrats auf. „Wolfgang Fürweger wirft Gemeinden Managementfehler in den Seniorenheimen vor“. Dabei höre man, dass auch in den SALK geprüft wird. „Kann man das nicht anders lösen, als sich gegenseitig Wirtschaftstreuhänder ins Haus zu schicken?“ – appelliert Bukovc für mehr Kommunikation. 

Porträt von Manuel Till Bukovics
Manuel Till Bukovics
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
352.880 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
138.037 mal gelesen
Wien
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
108.026 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein paar Punschhütten in einer großen Baustelle
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf