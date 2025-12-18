ÖVP-Rebell sind Menschen wichtiger als die Partei

Der Sparkurs des Landes trifft die Gemeindebürger in Salzburg hart. „Bei uns haben die Probleme immer Gesichter“, sagt dazu Bergheims Bürgermeister Robert Bukovc. „Bürgermeister, meiner Oma geht es nicht gut“, bekomme er dabei unter anderem zu hören.
„Ich finde es unfassbar wichtig, dass wir in der Pflege nicht aufgeben“, betont Bergheims ÖVP-Bürgermeister Robert Bukovc im Gespräch mit der „Krone“. Dass er damit nicht auf Parteilinie liegt, er gar als „Rebell“ gesehen wird, stört ihn wenig. „Bei uns haben die Probleme immer Gesichter“, verweist er auf Menschen, die verzweifelt in sein Büro kommen.
„Bürgermeister, meiner Oma geht es nicht gut“, höre er etwa. Oder die Frage, warum im Seniorenheim in der Nacht nicht abgesaugt werde, selbst wenn Menschen fast ersticken. Dafür brauche es qualifiziertes Personal und entsprechenden Kapazitäten. Wegen hoher Pflegestufen seien Einsparungen hier sogar gefährlich.
„Geht es um die Sache und die Menschen“
„Mir geht es nur um die Sache und um die Menschen“, sagt Bukovc. „Ich verhehle nicht, dass ich bei Salzburgs Sozialstadträtin Andrea Brandner und ihrem Team unfassbar große Kompetenzen vorgefunden habe. Es ist egal, ob sie von der SPÖ ist.“
Zudem unterstütze Bukovc zwar nicht alle Ideen seines roten Amtskollegen Georg Djundja aus Oberndorf, aber: Hinter einer „echten“ 50-50-Finanzierung zwischen Land und Gemeinden stehe auch er.
Sauer stoßen ihm vor allem die Vorwürfe des neuen Soziallandesrats auf. „Wolfgang Fürweger wirft Gemeinden Managementfehler in den Seniorenheimen vor“. Dabei höre man, dass auch in den SALK geprüft wird. „Kann man das nicht anders lösen, als sich gegenseitig Wirtschaftstreuhänder ins Haus zu schicken?“ – appelliert Bukovc für mehr Kommunikation.
