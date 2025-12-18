ÖVP-Rebell sind Menschen wichtiger als die Partei

„Ich finde es unfassbar wichtig, dass wir in der Pflege nicht aufgeben“, betont Bergheims ÖVP-Bürgermeister Robert Bukovc im Gespräch mit der „Krone“. Dass er damit nicht auf Parteilinie liegt, er gar als „Rebell“ gesehen wird, stört ihn wenig. „Bei uns haben die Probleme immer Gesichter“, verweist er auf Menschen, die verzweifelt in sein Büro kommen.