Entführungsnotruf: „Bin im Kofferraum eingesperrt“

Eine angebliche Entführung versetzte die Polizei am Mittwoch in Klagenfurt in höchste Alarmbereitschaft: Ein 19-Jähriger meldete, er sei im Kofferraum eines Autos eingesperrt.
Große Aufregung am Mittwochabend in Klagenfurt: Gegen 21.30 Uhr meldete sich ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau bei der Polizei und gab an, er sei im Kofferraum eines Pkw eingesperrt und werde durch Klagenfurt transportiert. Die Exekutive reagierte sofort und leitete eine großräumige Fahndung ein.
Doch rasch stellte sich heraus: Von einem Kofferraum konnte keine Rede sein. Der junge Mann befand sich nicht in einem fahrenden Auto, sondern in einem Hotel in Klagenfurt. Der Alarm stellte sich als Fehlmeldung heraus – ausgelöst in einem stark alkoholisierten Zustand.
Unfall unter Alkoholeinfluss
Bereits zuvor, gegen 19.30 Uhr, hatte der 19-Jährige in Klagenfurt einen Sachschadenunfall mit einem Pkw verursacht. Laut Polizei war er dabei alkoholisiert. Die Folgen: Entzug der Lenkberechtigung noch an Ort und Stelle. Auch sein aggressives Verhalten bei der Unfallaufnahme blieb nicht ohne Konsequenzen – Anzeigen wegen Lärmerregung, Anstandsverletzung sowie weiterer Übertretungen folgten.
Fausthieb nach Streit
Nach Abschluss der Unfallaufnahme kam es zudem zu einem Streit mit einem 29-jährigen Mann aus Osttirol. Dabei eskalierte die Situation: Der 29-Jährige versetzte dem 19-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Der junge Mann wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Der Osttiroler wird wegen Körperverletzung angezeigt.
Wie die Polizei mitteilte, waren beide Männer mittelgradig alkoholisiert. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen laufen.
