Entführungsnotruf: „Bin im Kofferraum eingesperrt“

Unfall unter Alkoholeinfluss

Bereits zuvor, gegen 19.30 Uhr, hatte der 19-Jährige in Klagenfurt einen Sachschadenunfall mit einem Pkw verursacht. Laut Polizei war er dabei alkoholisiert. Die Folgen: Entzug der Lenkberechtigung noch an Ort und Stelle. Auch sein aggressives Verhalten bei der Unfallaufnahme blieb nicht ohne Konsequenzen – Anzeigen wegen Lärmerregung, Anstandsverletzung sowie weiterer Übertretungen folgten.