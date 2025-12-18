So viel Geld bekommen Sie ab 2026 für PV-Anlagen
„Krone“ rechnet vor:
Das Land Kärnten stellt die Förder-Richtlinien für PV-Anlagen um. Die „Krone“ schaute sich die Details an und gibt Tipps, wie Sie sich die Fördergelder des Landes sichern können.
Insgesamt 40 Millionen Euro wurden 2025 für PV-Förderungen ausgezahlt. Ab dem nächsten Jahr wird es neue Richtlinien geben – das wird morgen in der Regierungssitzung beschlossen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.