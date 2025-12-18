Dachstuhl in Flammen: Hundert Florianis vor Ort

Da der Brand bis zuletzt noch nicht vollständig gelöscht war, wurde eine Brandwache durch die Freiwillige Feuerwehr St. Michael am Zollfeld eingerichtet. Die Zollfeld Straße (L71) musste aufgrund der umfangreichen Löscharbeiten bis etwa 2.15 Uhr gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.