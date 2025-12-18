Dachstuhl in Flammen: Hundert Florianis vor Ort

Ein Dachstuhlbrand in einem Wohngebäude hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Mehr als 100 Einsatzkräfte standen im Bezirk Klagenfurt-Land im Einsatz, verletzt wurde niemand.
Dienstagabend heulten um 19.15 Uhr die Sirenen und über hundert Feuerwehrmänner rückten aus, um einen Brand zu löschen. In St. Michael am Zollfeld kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Dachstuhlbrand.
Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die Flammen und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Zudem verständigte er eine noch im Gebäude befindliche 53-jährige Bewohnerin, die das Haus rechtzeitig verlassen konnte. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.
Über hundert Einsatzkräfte vor Ort
Zur Brandbekämpfung standen die Freiwilligen Feuerwehren Maria Saal, St. Michael am Zollfeld, Ottmanach, Timenitz, St. Veit an der Glan sowie St. Donat im Einsatz. Insgesamt rückten 103 Einsatzkräfte aus, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.
Da der Brand bis zuletzt noch nicht vollständig gelöscht war, wurde eine Brandwache durch die Freiwillige Feuerwehr St. Michael am Zollfeld eingerichtet. Die Zollfeld Straße (L71) musste aufgrund der umfangreichen Löscharbeiten bis etwa 2.15 Uhr gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.
