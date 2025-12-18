Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Ein Fass ohne Boden

Kolumnen
18.12.2025 06:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Tausende Menschen lassen im russischen Angriffskrieg in der Ukraine jeden Monat ihr Leben oder werden verwundet. Auf beiden Seiten. Das alleine sollte Grund genug sein, die Bemühungen der Amerikaner, dieses Abschlachten zu beenden, mit allen Kräften zu unterstützen anstatt zu torpedieren.

Aber es gibt auch noch einen zweiten wichtigen Grund, der vor allem die Bürger in der EU betrifft. Also jene Menschen, die von ihren Regierungen stets hören, dass man den Gürtel enger schnallen müsse, die dann aber zusehen müssen, wie Milliarden über Milliarden in die Ukraine fließen. Seit Kriegsbeginn hat die EU unglaubliche 300 Milliarden Euro an Ukraine-Hilfe gezahlt.

Gleichzeitig wird bekannt, dass Oligarchen aus dem unmittelbaren Umfeld des ukrainischen Präsidenten mehr als 100 Millionen Euro abgezweigt haben sollen. Und bereits kommenden April droht der Ukraine wieder das Geld auszugehen. Die Ukraine ist ein Fass ohne Boden.

Deswegen ist jetzt Feuer am Dach beim EU-Gipfel, der heute in Brüssel beginnt. Denn auch der EU geht mittlerweile das Geld aus. Und die Amerikaner weigern sich, weitere Hilfen an die Ukraine zu leisten. Die Waffen, die sie liefern, muss Europa bezahlen. Beschlagnahmte Milliarden aus Russland sollen jetzt als Absicherung für einen 90-Milliarden-Kredit herhalten. Man kann sich die Reaktionen aus Moskau ausmalen.

Aber es wird auch der Tag kommen, an dem viele Menschen in der EU das nicht mehr mittragen.

Christian Hauenstein
