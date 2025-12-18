Ein Fass ohne Boden

Deswegen ist jetzt Feuer am Dach beim EU-Gipfel, der heute in Brüssel beginnt. Denn auch der EU geht mittlerweile das Geld aus. Und die Amerikaner weigern sich, weitere Hilfen an die Ukraine zu leisten. Die Waffen, die sie liefern, muss Europa bezahlen. Beschlagnahmte Milliarden aus Russland sollen jetzt als Absicherung für einen 90-Milliarden-Kredit herhalten. Man kann sich die Reaktionen aus Moskau ausmalen.