Nicht feiner als Trumps Buddys in der Ukraine sein

In Kiew und anderen ukrainischen Städten sind bereits Investoren, Lobbyisten und Manager aus allen Teilen der Welt unterwegs. Österreich ist auch dabei. Schon jetzt sind 200 heimische Firmen dort. Mit dem früheren Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber gibt es auch einen exzellenten Kenner der Politik und Wirtschaft als Regierungskoordinator für den Wiederaufbau der Ukraine.