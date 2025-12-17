Der Antisemitismus versteckt sich nicht mehr

Man muss sie verstehen, die Unsicherheit, die Angst, wenn sich der Antisemitismus schamlos wieder in den Alltag drängt. Wenn Antisemitismus zur schrecklichen Normalität zu werden droht. Er wird von radikalen Islamisten in die Welt getragen. Von Neonazis, die sich in eine Zeit zurück hassen, wie sie dunkler nicht sein konnte. Der Antisemitismus durchzieht rechte Parteien ebenso wie linke, er bahnt sich seinen Weg in die Universitäten und auf pro-palästinensische Demonstrationen, bei denen der Spruch „Globalize the Intifada“ gebrüllt wird. Ein Aufruf, der sich gegen Israel richtet – und doch alle Juden weltweit in die Verantwortung ziehen will. In die Verantwortung für den blutigen Krieg, die nicht die Juden an sich tragen, sondern die Hamas und Netanyahu mit seiner rechtsextremen Regierung. „Der Jude“ ist schuld – immer wieder und wieder und wieder.