Mann erschlagen: Lebenslange Haft rechtskräftig

Einbrecher seilte sich zu Fenster im dritten Stock

In der Tatnacht ließ er sich von seiner damaligen Freundin zum Hochhaus fahren. Die Frau läutete beim Opfer, das aber nicht antwortete. Darum glaubte der Angeklagte, es sei niemand zu Hause. Was er nicht wusste: Der Mann hatte die Klingel deaktiviert. Der Einbrecher befestigte darauf mit mehreren zusammenschraubbaren Stangen einen Haken und ein Seil an der Absturzsicherung des Küchenfensters im dritten Stock. Er stieg auf einen Baum und seilte sich mit einem Klettergurt von außen zur Wohnung im dritten Stock hinüber. Da es ihm nicht gelang, mit einer Seilschlaufe das gekippte Fenster zu öffnen, drückte er es mit den Händen auf. Dabei stürzten mehrere Blumentöpfe vom Küchentisch zu Boden.