Völlig überraschend! Alcaraz trennt sich von Coach

„Vielen Dank, dass du Kindheitsträume wahr werden ließest“, schrieb Alcaraz. „Wir begannen diese Reise, als ich noch ein Kind war, und du hast mich auf einem unglaublichen Abenteuer begleitet, sowohl auf als auch neben dem Platz. Ich habe jeden einzelnen Schritt mit dir genossen. Wir haben den Gipfel erreicht, und ich finde, wenn sich unsere sportlichen Wege trennen sollten, dann genau dort“, schrieb der Weltranglistenerste in den sozialen Medien. „Du hast mir geholfen, mich als Sportler, aber vor allem als Mensch weiterzuentwickeln.“ Alcaraz hat heuer acht Turniere, darunter die French Open und die US Open, gewonnen und beendet das Jahr zum zweiten Mal als Nummer eins der ATP-Rangliste.