Eisbärin in Kanada adoptierte zwei Jungtiere

Das erste adoptierte Jungtier sah das Forschungsteam im Frühling gemeinsam mit der Bärin, als sie die Wurfhöhle verließen. Das Jungtier, gesichtet an der Hudson Bay, wurde mit einer Marke versehen. Vor wenigen Wochen wurde dasselbe Muttertier dann in Begleitung eines weiteren Jungen gesehen, das nicht markiert war. Die Eisbärin und die beiden Kleinen waren gemeinsam im Schnee unterwegs. „Als wir unsere Daten überprüft haben, wurde uns klar, dass sie ein zweites Junges adoptiert hatte“, sagte Richardson.