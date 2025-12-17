„Ziemlich selten“
Eisbärin in Kanada adoptierte zwei Jungtiere
Forscherinnen und Forscher aus Kanada haben einen seltenen Fall von Adoption unter Eisbären dokumentiert. Sie sichteten eine Bärin, die gleich zwei Jungtiere adoptiert hatte. Beide sind etwa zehn bis elf Monate alt.
Sie werden wohl voraussichtlich bei dem Muttertier bleiben, bis sie etwa zweieinhalb Jahre alt sind. „Es ist wirklich eine glückliche Fügung, dass diese Bärin sich um diese Jungtiere kümmert und damit ihre Überlebenschancen erhöht. Eisbärinnen sind sehr gute Mütter, und wenn ein einsames Junges in der Tundra unterwegs ist und weint und heult, dann nehmen sie es unter ihre Fittiche“, sagte Wissenschaftler Evan Richardson vom kanadischen Umweltministerium am Mittwoch.
Das erste adoptierte Jungtier sah das Forschungsteam im Frühling gemeinsam mit der Bärin, als sie die Wurfhöhle verließen. Das Jungtier, gesichtet an der Hudson Bay, wurde mit einer Marke versehen. Vor wenigen Wochen wurde dasselbe Muttertier dann in Begleitung eines weiteren Jungen gesehen, das nicht markiert war. Die Eisbärin und die beiden Kleinen waren gemeinsam im Schnee unterwegs. „Als wir unsere Daten überprüft haben, wurde uns klar, dass sie ein zweites Junges adoptiert hatte“, sagte Richardson.
Häufig ist eine Adoption unter Eisbären nicht, im Gegenteil. „In 45 Jahren konnten wir nur 13 Fälle beobachten“, sagte der Wissenschaftler. Eisbären sind in der Arktis verbreitet, also im Polargebiet rund um den Nordpol. Bis auf Mutter mit ihren Jungen sind sie Einzelgänger. Der Wurf besteht meist aus zwei Jungen, wobei ein bis selten vier möglich sind.
