Influencer in Italien bekommen Verhaltenskodex

Web
07.11.2025 17:16
In Italien müssen sich Influencerinnen und Influencer künftig in ein Register eintragen und ...
In Italien müssen sich Influencerinnen und Influencer künftig in ein Register eintragen und damit verschiedene Regeln akzeptieren (Symbolbild).(Bild: Graphicroyalty)

Influencerinnen und Influencer in Italien müssen sich künftig in ein Register eintragen. Damit akzeptieren sie ein umfangreiches Regelwerk, wonach sie zum Beispiel keine Inhalte veröffentlichen dürfen, die Kinder und Jugendliche gefährden.

0 Kommentare

Zudem müssen sie gefährliche Inhalte für Minderjährige melden und es ist ihnen verboten, Hass, Gewalt oder Diskriminierung zu verbreiten oder zu rechtfertigen. Auch Straftaten dürfen nicht verherrlicht oder das Vertrauen der Followerinnen und Follower ausgenutzt werden. Ein weiterer Inhalt des Regelwerks: Influencerinnen und Influencern ist es untersagt, für Produkte zu werben, wenn es nicht offen und eindeutig als Werbung gekennzeichnet ist. Ebenso verboten sind Verstöße gegen das Urheberrecht. 

Nachrichten müssen wahrheitsgemäß vermittelt werden, die Quellen sind anzugeben. Die neuen Regeln gelten für Influencerinnen und Influencer, die mindestens 500.000 Followerinnen und Follower haben oder im Durchschnitt eine Million monatliche Aufrufe auf einer Plattform wie YouTube, TikTok oder einem anderen sozialen Netzwerk.

Die italienische Medienaufsichtsbehörde will sich eine genaue Übersicht verschaffen, da große Influencerinnen und Influencer mit den Anbietern audiovisueller Mediendienste gleichgestellt werden könnten. Die Anmeldung in das Register erfolgt online. Wer ihr nicht nachkommt, muss mit Geldstrafen rechnen.

