Influencer in Italien bekommen Verhaltenskodex

Zudem müssen sie gefährliche Inhalte für Minderjährige melden und es ist ihnen verboten, Hass, Gewalt oder Diskriminierung zu verbreiten oder zu rechtfertigen. Auch Straftaten dürfen nicht verherrlicht oder das Vertrauen der Followerinnen und Follower ausgenutzt werden. Ein weiterer Inhalt des Regelwerks: Influencerinnen und Influencern ist es untersagt, für Produkte zu werben, wenn es nicht offen und eindeutig als Werbung gekennzeichnet ist. Ebenso verboten sind Verstöße gegen das Urheberrecht.