Tanne entfernt: Streit um Weihnachtsbaum der AfD

Im Landtag des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westalen in Düsseldorf sorgt ein fehlender Weihnachtsbaum für Aufregung: Bei einer AfD-Veranstaltung wurde die Tanne verboten – laut Landtag aus Brandschutz- und Bodenschutzgründen (siehe Video oben). Die AfD spricht hingegen von „politischer Diskriminierung“.
Die AfD-Fraktion hatte vergangenen Donnerstag zu einer Veranstaltung im Plenarsaal unter dem Motto „Weihnachten im Schatten des Terrors“ eingeladen.
Bei der Reservierung des Plenarsaals einige Tage zuvor hatte die Fraktion nach eigenen Angaben bereits den Weihnachtsbaum als Dekoration angemeldet – und mündlich ein Verbot von der Landtagsverwaltung kassiert.
Landtag forderte das Entfernen der Tanne
Da es auf Nachfrage keine schriftliche Begründung der Verwaltung gegeben habe, habe man den Baum am Donnerstag trotzdem aufgestellt, so der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Christian Loose. Der Landtag habe sofort das Entfernen gefordert. „Weil das nicht binnen weniger Minuten passierte, schafften Mitarbeiter des Landtags die Tanne raus“, so Loose. Er ist überzeugt: „Man wollte den Weihnachtsbaum als politisches Symbol nicht im Plenarsaal haben.“
Man wollte den Weihnachtsbaum als politisches Symbol nicht im Plenarsaal haben.
Christian Loose, Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion
Tanne wurde vor den Plenarsaal gebracht
Der Landtag stellt das gegenüber der „Welt“ ganz anders dar: „Grundsätzlich sind bei Veranstaltungen von Fraktionen im Plenarsaal keine Aufbauten oder das Aufstellen von Pflanzen zugelassen, um den Parkettboden des renovierten Plenarsaals vor Beschädigungen zu schützen“, so ein Sprecher.
Grundsätzlich sind bei Veranstaltungen von Fraktionen im Plenarsaal keine Aufbauten oder das Aufstellen von Pflanzen zugelassen.
Sprecher des Landtags in NRW
Vor dem Saal sei das kein Problem, betonte der Sprecher: „Daher wurde der Baum vom Inneren des Plenarsaals in die Nähe des Plenarsaal-Eingangs, also innerhalb des Gebäudes, gebracht und dort gut sichtbar aufgestellt.“
Landtag stellte selbst geschmückte Bäume auf
Insgesamt gebe es im Parlamentsgebäude übrigens mehrere Tannen: „Der Landtag selbst hat zwei geschmückte Weihnachtsbäume aufgestellt, die Fraktionen schmücken ihre Bereiche mit Bäumen und am Vorplatz des Landtags steht ebenfalls ein beleuchteter Weihnachtsbaum.“
