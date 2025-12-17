Tanne entfernt: Streit um Weihnachtsbaum der AfD

Landtag forderte das Entfernen der Tanne

Da es auf Nachfrage keine schriftliche Begründung der Verwaltung gegeben habe, habe man den Baum am Donnerstag trotzdem aufgestellt, so der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Christian Loose. Der Landtag habe sofort das Entfernen gefordert. „Weil das nicht binnen weniger Minuten passierte, schafften Mitarbeiter des Landtags die Tanne raus“, so Loose. Er ist überzeugt: „Man wollte den Weihnachtsbaum als politisches Symbol nicht im Plenarsaal haben.“