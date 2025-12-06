Medizinische Influencer-Tipps oft risikobehaftet

Vier Verzerrungen

In der kürzlich im „British Medical Journal“ veröffentlichten Studie wurden vier Verzerrungen ausgemacht. Oft würde den Influencerinnen und Influencern schlichtweg die medizinische Expertise fehlen, ebenso seien sie meist von eigenen unternehmerischen Interessen und persönlichen Vorlieben getrieben. Zentral seien auch der Einfluss der Industrie. Diese Bias-Quellen würden durch einseitige „Beziehungsgefühle“ der User zu den Influencerinnen und Influencern verstärkt, schreibt das MCI in der Aussendung.