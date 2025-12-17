Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Kickl auf Liste

NGO blattelt rechtsextreme FPÖ-Verbindungen auf

Innenpolitik
17.12.2025 10:02
Laut SOS MItmensch weisen auch FPÖ-Chef Herbert Kickl sowie der blaue Generalsekretär Christian ...
Laut SOS MItmensch weisen auch FPÖ-Chef Herbert Kickl sowie der blaue Generalsekretär Christian Hafenecker eine hohe Dichte an Vernetzungsaktivitäten mit der rechtsextremen und teilweise auch antisemitischen Szene auf.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Ein neuer Bericht von SOS Mitmensch offenbart, dass die Anzahl der rechtsextremen Verflechtungen der FPÖ im heurigen Jahr ein Rekordniveau erreicht haben. Vier promiente freiheitliche Namen werden ebenfalls genannt. „Die Radikalisierung der FPÖ hat sich beschleunigt“, warnt die NGO-Organisation. 

0 Kommentare

Mehr als 160 Vernetzungs- und Förderaktivitäten der FPÖ in Bezug auf rechtsextreme Szenen im In-und Ausland wurden von der Menschenrechtsorganisation registriert. Das seien fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor, berichtet SOS Mitmensch.

„Verflechtungen mit Identitären und AfD“
„Die FPÖ ist zu einer Vernetzungs- und Förderanstalt für verfassungsgefährdende Szenen geworden. Das betrifft die enge Verflechtung mit Akteuren der rechtsextremen Identitären Bewegung ebenso wie Verbindungen zu jenen Teilen der AfD, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden. Und es umfasst die intensive Unterstützung für verfassungsfeindliche und antisemitische Medienkanäle“, zeigt sich SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak über die sich weiter beschleunigende Radikalisierung der FPÖ besorgt.

Zitat Icon

Die FPÖ ist zu einer Vernetzungs- und Förderanstalt für verfassungsgefährdende Szenen geworden.

SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak

450 Verflechtungen der FPÖ dokumentiert
SOS Mitmensch hat für die vergangenen zwölf Jahre insgesamt mehr als 450 Verflechtungen der FPÖ mit rechtsextremen und verfassungsgefährdenden Szenen dokumentiert. Im Jahr 2024 war ein bisheriger Höchststand erreicht worden, der im Jahr 2025 mit über 160 Vorfällen noch einmal deutlich übertroffen wird.

Vier FPÖ-Spitzenpolitiker mit höchster Dichte
FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl, die beiden FPÖ-EU-Abgeordneten Petra Steger und Gerald Hauser sowie FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker würden aktuell die höchste Dichte an Vernetzungsaktivitäten mit rechtsextremen und teilweise auch antisemitischen Szenen aufweisen, so SOS Mitmensch.

FPÖ-EU-Abgeordnete Petra Steger weist ebenfalls eine hohe Dichte an Vernetzungsaktivitäten mit ...
FPÖ-EU-Abgeordnete Petra Steger weist ebenfalls eine hohe Dichte an Vernetzungsaktivitäten mit Rechtsextremen auf.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Insgesamt seien in den vergangenen Jahren mehr als 110 zum Teil hochrangige Personen aus der FPÖ in Rechtsextremismus-Vernetzungen involviert gewesen.

Lesen Sie auch:
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz sparte bei seiner Eröffnungsrede nicht mit Attacken ...
Aufreger im Hohen Haus
Bissige Untertöne bei FPÖ-Veranstaltung
12.11.2025
DÖW-Chef Kranebitter:
Anfragen-Flut der FPÖ ist „Goebbels-Strategie“
26.07.2025
Mehr als 95 Personen
Pollak: „FPÖ-Spitze ist rechtsextrem verankert“
11.10.2024

„Wir können nur eindringlich vor der Gefahr politischer Radikalisierungstendenzen warnen. Parteien und Personen, die mit verfassungsgefährdenden Szenen verflochten sind, sollten nicht mit machtvollen politischen Ämtern ausgestattet werden“, fordert SOS Mitmensch-Sprecher Pollak klare rote Linien.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
NGOFPÖ
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
375.853 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.192 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
116.356 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Innenpolitik
Vorstellung noch heute
Auf Bablers Geheiß: Neuer Topjob für Ex-Ministerin
„Beitrag für Frieden“
Regierung schickt Bundesheer nach Israel
Budgetdebatte in Tirol
1,3 Mrd. Euro Schulden: „Keiner muss sich sorgen!“
Auch Kickl auf Liste
NGO blattelt rechtsextreme FPÖ-Verbindungen auf
Niedrigster Wert 2025
Jeder Dritte mit US-Wirtschaftspolitik zufrieden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf