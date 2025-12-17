NGO blattelt rechtsextreme FPÖ-Verbindungen auf

„Verflechtungen mit Identitären und AfD“

„Die FPÖ ist zu einer Vernetzungs- und Förderanstalt für verfassungsgefährdende Szenen geworden. Das betrifft die enge Verflechtung mit Akteuren der rechtsextremen Identitären Bewegung ebenso wie Verbindungen zu jenen Teilen der AfD, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden. Und es umfasst die intensive Unterstützung für verfassungsfeindliche und antisemitische Medienkanäle“, zeigt sich SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak über die sich weiter beschleunigende Radikalisierung der FPÖ besorgt.