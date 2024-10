Pollak: „FPÖ-Spitze ist rechtsextrem verankert“

Krisen als Nährboden für Extremismus

Auch die rechtsextremen Aktivitäten in Österreich nehmen zu. Nach der Frage nach dem Warum? „Die Krisenjahre, die wir jetzt erlebt haben durch die Pandemie, den Ukrainekrieg und die Teuerung, spielen eine Rolle“, so Pollak. Diese Krisen befeuern ein allgemeines Unwohlsein in der Bevölkerung und schaffen ein Klima, in dem einfache Lösungen für komplexe Probleme gesucht werden. „Extremistische Gruppierungen probieren, das auszunutzen, Heilsversprechen abzugeben und versuchen auch, als Brandbeschleuniger aktiv zu sein und die Verunsicherung weiter zu steigern.Teilweise fühlen sie sich sicher bestärkt durch die Förderung durch die FPÖ“, fügt Pollak hinzu.