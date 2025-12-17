Vorteilswelt
Neue Rede verstört

Putin über den Westen: „Europäische Schweinehunde“

Außenpolitik
17.12.2025 17:20
Nach der angekündigten diplomatischen Lösung sieht das Gehabe derzeit nicht aus.
Nach der angekündigten diplomatischen Lösung sieht das Gehabe derzeit nicht aus.(Bild: AFP/ALEXANDER KAZAKOV)

Viele trauten ihren Ohren nicht. Kremlchef Wladimir Putin hat am Mittwoch bei einer Besprechung mit hochrangigen Militärs einen neuen Tiefpunkt erreicht – mit Ausdrücken, die man eigentlich nur aus dem Munde seines Scharfmachers Dmitri Medwedew kennt.

0 Kommentare

Einmal mehr bemüht sich der russische Präsident, der für seine Täter-Opfer-Umkehr bekannt ist, mit allen Mitteln die Schuld an dem von ihm befohlenen Blutvergießen in der Ukraine dem kollektiven Westen in die Schuhe zu schieben. „Im Grunde hat der Westen selbst den Krieg entfacht. Wir versuchen nur, das zu beenden.“ Darstellungen, wonach von Moskau eine Bedrohung ausgehe, seien eine Lüge, versuchte sich der 73-Jährige erneut mit seiner Gehirnwäsche.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion sei der Wunsch Russlands nur gewesen, ein gleichberechtigter Teil in der „westlichen Familie“ zu werden. „Aber wir wurden weiterhin zunehmend unter Druck gesetzt, sie finanzierten Terroristen und Separatisten“, holte der Russe aus. Es seien die destruktiven Kräfte, die den Krieg entfesselt hätten. „Und wir versuchen, ihn zu beenden.“

Im Anschluss an die Sitzung wurden Angehörige der Streitkräfte geehrt.
Im Anschluss an die Sitzung wurden Angehörige der Streitkräfte geehrt.(Bild: AFP/ALEXANDER KAZAKOV)

Angeblich wollten alle Russland zerstören …
Die vorherige US-Regierung sei noch davon ausgegangen, dass Russland zerstört und auseinandergerissen würde. „Und die europäischen Schweinehunde schlossen sich an in der Hoffnung, sich zu bereichern, etwas zurückzugewinnen, was in früheren historischen Perioden verloren gegangen war“, schimpfte Putin.

Lesen Sie auch:
Die Kämpfe in der Ukraine gehen unvermindert weiter.
Harte Kritik an Europa
Kreml winkt ab: Keine Waffenruhe zu Weihnachten!
16.12.2025
In Ukraine stationiert
Kreml: Ausländische Soldaten sind verhandelbar
17.12.2025

Insgesamt deuten die wirren Äußerungen darauf hin, dass Russland weitere Gebietsgewinne in den an die bereits besetzten Gebiete angrenzenden Regionen wie Charkiw oder Sumy anstrebt. Auch wenn der Kremlchef einräumen musste: „Es gibt noch sehr viele Probleme in der Armee. Dennoch sind unsere Streitkräfte komplett anders geworden.“

Porträt von Angelika Eliseeva
Angelika Eliseeva
