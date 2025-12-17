Putin über den Westen: „Europäische Schweinehunde“

Viele trauten ihren Ohren nicht. Kremlchef Wladimir Putin hat am Mittwoch bei einer Besprechung mit hochrangigen Militärs einen neuen Tiefpunkt erreicht – mit Ausdrücken, die man eigentlich nur aus dem Munde seines Scharfmachers Dmitri Medwedew kennt.
Einmal mehr bemüht sich der russische Präsident, der für seine Täter-Opfer-Umkehr bekannt ist, mit allen Mitteln die Schuld an dem von ihm befohlenen Blutvergießen in der Ukraine dem kollektiven Westen in die Schuhe zu schieben. „Im Grunde hat der Westen selbst den Krieg entfacht. Wir versuchen nur, das zu beenden.“ Darstellungen, wonach von Moskau eine Bedrohung ausgehe, seien eine Lüge, versuchte sich der 73-Jährige erneut mit seiner Gehirnwäsche.
Nach dem Zerfall der Sowjetunion sei der Wunsch Russlands nur gewesen, ein gleichberechtigter Teil in der „westlichen Familie“ zu werden. „Aber wir wurden weiterhin zunehmend unter Druck gesetzt, sie finanzierten Terroristen und Separatisten“, holte der Russe aus. Es seien die destruktiven Kräfte, die den Krieg entfesselt hätten. „Und wir versuchen, ihn zu beenden.“
Angeblich wollten alle Russland zerstören …
Die vorherige US-Regierung sei noch davon ausgegangen, dass Russland zerstört und auseinandergerissen würde. „Und die europäischen Schweinehunde schlossen sich an in der Hoffnung, sich zu bereichern, etwas zurückzugewinnen, was in früheren historischen Perioden verloren gegangen war“, schimpfte Putin.
Insgesamt deuten die wirren Äußerungen darauf hin, dass Russland weitere Gebietsgewinne in den an die bereits besetzten Gebiete angrenzenden Regionen wie Charkiw oder Sumy anstrebt. Auch wenn der Kremlchef einräumen musste: „Es gibt noch sehr viele Probleme in der Armee. Dennoch sind unsere Streitkräfte komplett anders geworden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.