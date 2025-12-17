Putin über den Westen: „Europäische Schweinehunde“

Einmal mehr bemüht sich der russische Präsident, der für seine Täter-Opfer-Umkehr bekannt ist, mit allen Mitteln die Schuld an dem von ihm befohlenen Blutvergießen in der Ukraine dem kollektiven Westen in die Schuhe zu schieben. „Im Grunde hat der Westen selbst den Krieg entfacht. Wir versuchen nur, das zu beenden.“ Darstellungen, wonach von Moskau eine Bedrohung ausgehe, seien eine Lüge, versuchte sich der 73-Jährige erneut mit seiner Gehirnwäsche.