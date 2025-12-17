Horror-Unfall im Lungau fordert zwei Todesopfer

Für die beiden Insassen des Pkws, einen 77-jährigen Niederösterreicher und eine 65-jährige Wienerin, kam jede Hilfe zu spät. Sie wurden durch den heftigen Aufprall tödlich verletzt. Der 47 Jahre alte Lkw-Lenker aus Tirol erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.