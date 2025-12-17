Vorteilswelt
Kollision mit Lkw

Horror-Unfall im Lungau fordert zwei Todesopfer

Salzburg
17.12.2025 16:32
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Auf der Turracher Straße im Gemeindegebiet von Ramingstein ist es am Dienstagvormittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw geriet ins Schleudern und prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden Lkw. Zwei Insassen starben, der Lkw-Lenker wurde verletzt.

Auf der B95, der Turracher Straße, endete eine Autofahrt im Gemeindegebiet von Ramingstein tödlich. Ein aus Richtung Steiermark kommender Pkw geriet aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve ins Schleudern. Das Fahrzeug drifte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Beifahrerseite mit einem entgegenkommenden Lkw.

Für die beiden Insassen des Pkws, einen 77-jährigen Niederösterreicher und eine 65-jährige Wienerin, kam jede Hilfe zu spät. Sie wurden durch den heftigen Aufprall tödlich verletzt. Der 47 Jahre alte Lkw-Lenker aus Tirol erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ. Für die Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die B95 im Bereich der Unfallstelle rund zwei Stunden lang vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit lokal umgeleitet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

Salzburg

