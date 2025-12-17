„Ich bin ein Blitzableiter!“ J.Lo rechnet ab!

„Habe mein Bestes gegeben“

Trotz aller Schlagzeilen sagt Lopez: Aufgegeben habe sie nie. Schon als junge Frau habe sie gelernt, sich selbst zu stärken. „Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein guter Mensch. Ich arbeite hart“, so die Hollywood-Diva. Geholfen habe ihr dabei vor allem ihre Familie und der Fokus auf das Wesentliche: gute Arbeit, Menschlichkeit – und ihre Rolle als Mutter.