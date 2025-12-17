„Ich bin ein Blitzableiter!“ J.Lo rechnet ab!

Jennifer Lopez (56) kennt beides: glitzernden Ruhm – und gnadenlose Kritik. Die Sängerin und Schauspielerin hat jetzt offen darüber gesprochen, wie sehr sie sich seit Jahren als „Blitzableiter für schöne Dinge und viel Negativität“ fühlt. Besonders Kommentare über ihr Privatleben würden sie immer wieder treffen.
„Aus irgendeinem Grund ziehen die Menschen bei mir extrem viel Positives, aber auch sehr viel Negatives an“, sagte J.Lo bei der Oscar Actresses Roundtable der „Los Angeles Times“. Das sei oft schwer auszuhalten: „Man denkt sich: Diese Leute sehen mich nicht, sie verstehen mich nicht – und dann plötzlich doch. Und dann wieder nicht.“
Erst vor knapp einem Jahr hatte Lopez die Scheidung von Ben Affleck abgeschlossen. Die Beziehung war 2021 neu entflammt – 17 Jahre nach ihrer ersten, gescheiterten Verlobung. Mit Ex-Mann Marc Anthony hat sie die 17-jährigen Zwillinge Max und Emme.
„Habe mein Bestes gegeben“
Trotz aller Schlagzeilen sagt Lopez: Aufgegeben habe sie nie. Schon als junge Frau habe sie gelernt, sich selbst zu stärken. „Ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein guter Mensch. Ich arbeite hart“, so die Hollywood-Diva. Geholfen habe ihr dabei vor allem ihre Familie und der Fokus auf das Wesentliche: gute Arbeit, Menschlichkeit – und ihre Rolle als Mutter.
Am Ende zählt für sie nur eines: „Abends ins Bett zu gehen und zu wissen, dass ich mein Bestes gegeben habe.“
