ÖSV-Asse jubeln über den nächsten Stockerlplatz

Erfolgserlebnis für Österreichs Biathleten im Rahmen des IBU-Cups in der Lenzerheide. Dem Salzburger Lukas Haslinger und der Steirerin Tamara Steiner gelang am ersten Wettkampftag der Sprung aufs Podest. Es ist bereits der dritte Saison-Stockerlplatz für die rot-weiß-roten Loipenjäger in dieser Wettkampfserie.
Toller Auftakt für Österreichs Biathlon-Team beim IBU-Cup in der Lenzerheide!
In der Single-Mixed-Staffel gelang dem Duo Lukas Haslinger (HSV Saalfelden) und Tamara Steiner (WSV Ramsau am Dachstein) der Sprung aufs Podest.
Die beiden leisteten sich neun Nachlader und landeten 46,3 Sekunden hinter Frankreich (Antonin und Gilonne Guigonnat/6 Nachlader) auf dem dritten Platz. Das Podest komplettierten Jaakko Ranta und Erika Janka, die mit sieben Nachladern und 31,4 Sekunden Rückstand auf dem Silberrang landeten.
Für das rot-weiß-rote Loipenjägerteam ist es der nächste Erfolg, nachdem zuletzt Dominic Unterweger in Ridnaun den Einzelbewerb gewann und Lara Wagner Dritte wurde.
Für die Mixed-Staffel lief es nicht ganz so gut. Fredrik Mühlbacher (HSV Saalfelden), Magnus Oberhauser (ASKÖ Villach), Lisa Osl (LLC Angerberg) und Wilma Anhaus (USC Neukirchen am Großvenediger) stand nach drei Strafrunden und acht Nachladern der elfte Platz zu Buche.
