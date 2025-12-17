ÖSV-Asse jubeln über den nächsten Stockerlplatz

Erfolgserlebnis für Österreichs Biathleten im Rahmen des IBU-Cups in der Lenzerheide. Dem Salzburger Lukas Haslinger und der Steirerin Tamara Steiner gelang am ersten Wettkampftag der Sprung aufs Podest. Es ist bereits der dritte Saison-Stockerlplatz für die rot-weiß-roten Loipenjäger in dieser Wettkampfserie.