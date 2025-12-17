Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Lenzerheide

ÖSV-Asse jubeln über den nächsten Stockerlplatz

Salzburg
17.12.2025 17:03
Lukas Haslinger
Lukas Haslinger(Bild: Andreas Tröster)

Erfolgserlebnis für Österreichs Biathleten im Rahmen des IBU-Cups in der Lenzerheide. Dem Salzburger Lukas Haslinger und der Steirerin Tamara Steiner gelang am ersten Wettkampftag der Sprung aufs Podest. Es ist bereits der dritte Saison-Stockerlplatz für die rot-weiß-roten Loipenjäger in dieser Wettkampfserie.

0 Kommentare

Toller Auftakt für Österreichs Biathlon-Team beim IBU-Cup in der Lenzerheide!

In der Single-Mixed-Staffel gelang dem Duo Lukas Haslinger (HSV Saalfelden) und Tamara Steiner (WSV Ramsau am Dachstein) der Sprung aufs Podest.

Die beiden leisteten sich neun Nachlader und landeten 46,3 Sekunden hinter Frankreich (Antonin und Gilonne Guigonnat/6 Nachlader) auf dem dritten Platz. Das Podest komplettierten Jaakko Ranta und Erika Janka, die mit sieben Nachladern und 31,4 Sekunden Rückstand auf dem Silberrang landeten.

Für das rot-weiß-rote Loipenjägerteam ist es der nächste Erfolg, nachdem zuletzt Dominic Unterweger in Ridnaun den Einzelbewerb gewann und Lara Wagner Dritte wurde.

Für die Mixed-Staffel lief es nicht ganz so gut. Fredrik Mühlbacher (HSV Saalfelden), Magnus Oberhauser (ASKÖ Villach), Lisa Osl (LLC Angerberg) und Wilma Anhaus (USC Neukirchen am Großvenediger) stand nach drei Strafrunden und acht Nachladern der elfte Platz zu Buche.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
382.986 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
160.688 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
117.545 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf